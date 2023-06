Pesto di carote: un sugo leggero e gustoso da non farsi mancare in estate

Il pesto è tra i nostri sughi preferiti, in ogni versione. Quello alle carote è leggero e gustoso, perfetto per i primi e le stuzzicherie estive.

Non sempre abbiamo voglia di stare ai fornelli, soprattutto quando arriva l’estate e il caldo si fa sentire. Durante la bella stagione abbiamo voglia di piatti freschi e saporiti, che non ci appesantiscano troppo e che facciano felice tutta la famiglia. Il pesto è sicuramente una valida scelta, soprattutto nelle sue varianti genuine e delicate.

Quello alle carote è una vera delizia, si prepara in un lampo e si può usare sia per i primi piatti che per le stuzzicherie varie. Oltre ad essere molto economico è anche leggerissimo, inoltre sappiamo tutti quanto le carote siano un toccasana per l’organismo. Ecco come realizzarlo con le nostre mani senza troppa fatica.

Come si prepara il pesto alle carote: leggero e saporito, in estate è l’ideale

Si abbina alla perfezione a molti altri ingredienti, soprattutto se decidiamo di usarlo come sugo per la nostra pasta. Pensiamo a della semplice pancetta o a dello speck. In poche mosse possiamo portare a tavola un piatto prelibato ma velocissimo, di una bontà unica e con un aroma irresistibile.

Ingredienti:

– 2 o 3 carote;

– 30 grammi di gherigli di noci;

– Olio d’oliva (quanto basta);

– Un pizzico di sale e pepe;

– Aglio;

– Spezie a piacere.

Iniziamo subito lavando con cura le carote e asciugandole. Procediamo a pelarle e poi sminuzziamole, in modo da poterle riversare in un frullatore. Uniamo i gherigli di noci e un filo di olio d’oliva. Iniziamo a lavorare, avendo cura di fare una pausa di tanto in tanto per evitare che le lame diventino troppo calde.

Quando avremo ottenuto una crema omogenea aggiungiamo un pezzetto di aglio o una spolverata di quello in polvere. Accorpiamo anche sale e pepe a nostro gusto e le spezie che ci piacciono. Di nuovo lavoriamo per qualche secondo in modo da amalgamare e insaporire tutti gli ingredienti.

A questo punto il pesto sarà pronto. Come promesso richiede solo un paio di minuti. Possiamo usarlo subito o riversarlo in un barattolino sterilizzato a chiusura ermetica da conservare in frigo. Entro un paio di giorni, comunque, dovrà essere usato. Perfetto per condire la pasta o per realizzare delle deliziose e sfiziosissime bruschette, è una vera bontà e convincerà anche i bambini che di solito fanno tante storie con questo tipo di alimenti!