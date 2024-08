Perdite in gravidanza, cosa sapere al riguardo: non sempre c’è da preoccuparsi

Il periodo della gravidanza è uno dei più belli per una donna. L’attesa di un bimbo scatena tantissime emozioni. Paura, gioia, ansia, coraggio e speranza sono quelle predominanti. La medicina moderna consente di monitorare con estrema attenzione tutte le fasi della gestazione. È importante non saltare nessuna visita perché, nel corso dei nove mesi, possono insorgere alcuni problemi.

Uno dei timori più diffusi è legato alla presenza di eventuali perdite. Si tratta di un evento sgradito perché fa subito pensare alla presenza di patologie o danni. In realtà, non è sempre così. In alcuni casi, sono fisiologiche e non comportano alcun problema. Ecco come comportarsi e cosa c’è da sapere.

Panico per le perdite in gravidanza: il loro significato

Il corpo di una donna, durante la gravidanza, subisce innumerevoli cambiamenti. Con l’avanzare dei mesi, diventano più visibili per via della crescita del pancione e della formazione del latte. Anche all’inizio, tuttavia, ci sono delle modifiche sostanziali. L’organismo, infatti, si adatta per ospitare il feto. Di conseguenza, è possibile sperimentare numerosi sintomi. Alcuni di essi sono perfettamente normali. Altri, al contrario, hanno bisogno di essere sottoposti al controllo del medico.

Ce ne è uno in grado di allarmare qualsiasi donna. Si tratta delle perdite. La prima cosa da valutare è il colore. Se sono presenti striature rosse, vuol dire che c’è stata una perdita di sangue. Non è insolito, ma è fondamentale chiedere subito un consulto. Un’ecografia chiarirà la situazione. Nel caso siano molto abbondanti, è preferibile recarsi subito al pronto soccorso per non perdere tempo.

La situazione cambia per le perdite di colore giallo o bianco. Sono presenti soprattutto durante le prime fasi della gravidanza e, in linea generale, non rappresentano un pericolo. Sono legate agli sbalzi ormonali e prendono il nome di leucorrea vaginale. Anche l’alterazione del ph ha un ruolo importante nella loro formazione. Questa diagnosi non comporta alcun problema per il bambino o per la futura mamma. È una risposta fisiologica e naturale.

La presenza di sintomi concomitanti, come bruciore, dolore, rossore, infiammazione e gonfiore, invece, devono far pensare a qualcosa di diverso. Potrebbe essere in corso un’infezione che necessita di una terapia adeguata. Non bisogna trascurare la situazione perché, con il passare dei giorni, può aggravarsi fino a trasformarsi in un pericolo per il piccolo. La colpa può essere anche della candida, un lievito molto diffuso tra le donne. Può essere utile anche effettuare dei test per le malattie sessualmente trasmissibili, come la gonorrea e la clamidia.