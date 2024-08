Perdita di peso difficile dopo i 40 anni, la colpa é degli ormoni: allenali così e vedrai che cambiamento in poco tempo

Non solo le donne con l’arrivo della pre-menopausa vanno incontro all’aumento di peso, anche gli uomini, ad una certa età, subiscono cambiamenti ormonali e soprattutto un calo fisiologico del testosterone, che innesca delle dinamiche sia fisiche che psicologiche che, se non affrontate con le giuste strategie, possono compromettere vari aspetti della vita, compresa la sessualità. Gli esperti spiegano che innanzitutto è necessario prendere consapevolezza dei cambiamenti del proprio corpo, ma che d’altro canto esistono numerosi metodi per rimanere in forma.

Arrivati a 40, infatti, molti uomini temono di perdere la virilità oltre che la forma fisica. In realtà i timori sono fondati, perché alcune trasformazioni fisiologiche sono inevitabili. Mantenendo però un corretto livello di testosterone si può ovviare facilmente, e l’obiettivo può essere raggiunto anche tramite determinati esercizi fisici.

L’allenamento ormonale è la soluzione ai problemi di peso, se hai 40 anni il consiglio è di fare questi esercizi

Un team di ricercatori dell’Harvard Medical School ha redatto un report in cui si ricorda l’importanza di mantenere determinati livelli di testosterone, che calano fisiologicamente dai 40 anni su, ovviamente in modo leggermente diverso in base allo stile di vita del soggetto e delle sue predisposizioni genetiche. Il cambiamento ormonale influisce, tra le altre cose, anche sull’attività della ghiandola pituitaria, responsabile negli uomini della produzione di testosterone.

Secondo i ricercatori, alcuni tipi di esercizi aiutano a riequilibrare proprio l’attività ormonale e di conseguenza a scongiurare l’aumento di peso incontrollabile, perdita di tono muscolare e della libido. Il team ha ideato una tipologia di allenamento facile da eseguire, caratterizzato da sessioni brevi ma molto intense, che si può eseguire anche a casa, e dunque vale assolutamente la pena provarlo.

Prima dell’allenamento, è necessario effettuare il riscaldamento, che consiste in 10 squat, 10 piegamenti sulle ginocchia e 5 trazioni orizzontali, per poi sospendere 1 minuto. A questo punto inizia il workout ormonale vero e proprio che consiste nell’eseguire 3 serie da 8 di squat bulgaro, 10 piegamenti a terra e 10 trazioni orizzontali. A seguire, 50 metri di sprint, 15 secondi di plank e 10 lombari a terra. L’ideale è di eseguire il workout per almeno 3 volte alla settimana, che possono salire fino a 5.

In questo modo, assicurano gli esperti, l’equilibrio ormonale rallenterà l’invecchiamento fisiologico muscolare, ma anche mentale, e di conseguenza anche la sfera sessuale ne trarrà vantaggio. Naturalmente, fondamentale è anche seguire una dieta sana e uno stile di vita senza eccessi, nonché il corretto riposo.