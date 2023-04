Perché è importante rafforzare il sistema immunitario

Il nostro organismo è dotato di un efficace sistema difensivo che, se mantenuto in salute, può aiutarci tanto a prevenire quanto a sconfiggere infezioni, malattie e infiammazioni: il sistema immunitario.

Per renderlo quanto più possibile efficiente e migliorarne la reattività agli agenti patogeni, è fondamentale mettere in atto qualche semplice accorgimento, tra cui l’assunzione di integratori e l’adozione di uno stile di vita sano ed equilibrato.

In rete è possibile trovare svariati articoli che spiegano come aumentare le difese immunitarie per contrastare influenza e malanni stagionali.

I metodi per migliorare e rafforzare le difese immunitarie, non avendo proprietà curative, non sono da intendersi come sostitutivi di eventuali terapie farmacologiche prescritte dal medico di fiducia.

Si tratta di elementi di supporto, in grado di fornire, in assenza di controindicazioni, un aiuto in più.

Attraverso questo articolo cercheremo di capire cos’è il sistema immunitario e perché è così importante riuscire a renderlo più forte.

Perché rafforzare il sistema immunitario

Le difese immunitarie ci proteggono da attacchi provenienti dall’esterno, tenendo a bada virus e batteri cattivi, nonché qualsiasi elemento possa causare danni al nostro corpo.

Talvolta però, a causa dello stress, del cambio di stagione, del freddo, di carenze vitaminiche, dell’eccessivo consumo di alcool e via dicendo, subiscono un indebolimento e non sono più in grado di svolgere in modo adeguato il loro compito.

La conseguenza più diretta di questa situazione la viviamo sulla nostra pelle quando prendiamo il raffreddore o l’influenza, ma i sintomi di un sistema immunitario debole sono molto ampi e possono portare anche alla comparsa di allergie, stanchezza cronica e problemi intestinali, nonché a un rallentamento nelle guarigioni delle ferite.

Per ridurre il rischio di sviluppare queste o altre problematiche, l’unica soluzione efficace consiste nel prevenirle attraverso un rafforzamento mirato delle difese immunitarie e una diminuzione dei fattori che possono ridurne l’efficienza.

Naturalmente, per agire in tal senso non bisogna attendere la comparsa di sintomi che attestino l’abbassamento delle difese immunitarie; anche chi non ha problemi in tal senso dovrebbe mettere quotidianamente in atto strategie volte a mantenere intatta la salute del proprio sistema immunitario.

Come rafforzare il sistema immunitario

Per rafforzare il sistema immunitario, prevenirne l’abbassamento e migliorarne la reattività, è necessario adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, il quale comprenda:

una dieta varia, ricca di frutta, sia fresca che secca, verdura, soprattutto a foglia verde, e cereali, meglio se integrali;

una corretta idratazione, data da un adeguato consumo di acqua durante tutto l’arco della giornata;

un esercizio fisico costante, ma mai superiore alle proprie forze;

un numero adeguato di ore di sonno.

Importante inoltre limitare il consumo di alcolici, smettere di fumare e, se necessario, perdere i chili in eccesso. In aggiunta, è possibile assumere integratori specifici per il sistema immunitario, contenenti tutte quelle vitamine e quei minerali in grado di favorire il corretto funzionamento delle difese immunitarie.

In presenza di patologie o nel caso in cui si stessero assumendo dei farmaci, sarebbe fondamentale per prima cosa sentire il parere del proprio medico curante.