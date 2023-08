Perché dopo un tuffo in piscina gli esperti invitano a fare subito una doccia: i rischi per la salute sono innumerevoli

Gli esperti invitano a fare subito una doccia dopo un bagno in piscina. Ecco i rischi per la salute se non si procede così.

In estate può capitare di trascorrere delle giornate in piscina o nei parchi acquatici, per rilassarsi e divertirsi. Per sfuggire dalle alte temperature della città, soprattutto quando non è possibile recarsi al mare perché magari è troppo lontano da raggiungere, la piscina è sicuramente l’alternativa migliore. Non bisogna per forza saper nuotare per fare il bagno, si può semplicemente stare sul bordo, e godersi il fresco dell’acqua.

Anche se in molte piscine ci sono disinfettanti diversi (bromo, ossigeno, raggi UV e sale), nella maggior parte di queste c’è ancora il cloro che può risultare irritante per alcune parti del corpo come la pelle e gli occhi. Questo agente chimico impoverisce il film idrolipidico della cute, rendendola più secca e riducendo l’effetto barriera nei confronti di potenziali agenti patogeni, quali batteri, virus e funghi che sono facili da trovarsi proprio nelle piscine per via dell’ambiente umido.

L’invito degli esperti di fare la doccia subito dopo il bagno in piscina: perché è importante farlo

Per evitare che la pelle e gli occhi si irritino a causa del cloro presente in piscina, il dottor Gino Mattutini, responsabile del Servizio di Dermatologia e del Servizio di Chirurgia Dermatologica e Oncologica della Casa di Cura Villa Pini (Gruppo KOS) di Civitanova Marche (Mc), invita a fare subito una doccia con acqua tiepida e usare un detergente delicato dopo essere usciti dalla vasca. Anche i capelli potrebbero risentire per via di questo agente chimico diventando secchi e poco elastici. Per questo, dopo la doccia bisognerebbe utilizzare un olio idratante. Per gli occhi, invece, utilizzare gli occhialini come protezione.

Il cloro presente in piscina dovrebbe disinfettare ma non ripara da tutti i rischi come ad esempio la comparsa di verruche (sia sui piedi sia sulle mani), mollusco contagioso (un’infezione virale che causa lesioni cutanee rossastre), micosi sulle unghie e negli spazi interdigitali e giradito, un’infezione che si manifesta nella zona attorno all’unghia di un dito delle estremità inferiori o, più spesso, di quelle superiori. Fare la doccia dopo il bagno in piscina, limita il rischio di contrarre queste infezioni.

La zona più pericolosa in cui ci si può imbattere nei germi sono i bordi della piscina dove l’acqua ristagna. Il dottore ha aggiunto che sono i bambini i più soggetti a infezioni sulla pelle. La presenza di ferite e lesioni della pelle fa aumentare la probabilità di contrarre infezioni. Quindi meglio rimanere il meno possibile a bordo vasca e indossare sempre delle ciabatte pulite fino a quando ci si tuffa. Inoltre, è fondamentale asciugare bene la pelle sia dopo il tuffo in piscina che dopo la doccia dopo il bagno. Non tralasciare anche gli spazi più piccoli, come quelli fra le dita, l’inguine e le ascelle.

Anche le sdraio e i lettini che si trovano a bordo piscina possono essere pericolosi per via dei germi che potrebbero trovarsi qui. Prima di sdraiarsi, meglio stendere un asciugamano. E, per ripararsi dal sole e prevenire problemi alla pelle anche gravi, è bene proteggere la pelle dai raggi UV utilizzando creme solari con un fattore di protezione opportuno.