Perché Amber Heard ha accettato l’accordo con Johnny Depp

Il loro divorzio milionario è diventato materia di un documentario, e i riflettori sulla battaglia legale che li ha visti coinvolti, tra le accuse di violenza di lei e quelle di diffamazione di lui, non si sono ancora spenti. C’è un motivo per cui Amber Heard ha accettato l’accordo con l’ex marito Johnny Depp, dopo aver perso la causa in Virginia che la condannava a pagare fior di quattrini per risarcirlo…

Amber Heard, il motivo dell’accordo con Johnny Depp

Da coppia più invidiata di Hollywood a coppia più discussa il passo è stato breve, ma come è finita davvero la battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp? La rivelazione è arrivata poche ore fa e c’è un motivo alla decisione dell’attrice di “piegarsi” alle richieste del suo ex marito, almeno in parte assecondate dopo il trionfo in tribunale che lo ha dichiarato “vittima di diffamazione” da parte della star.

Foto Getty Images | Andreas Rentz – Johnny Depp

In aula se le sono date di santa ragione e ognuno ha difeso la sua posizione, dopo la tormenta delle accuse di violenza domestica avanzate da Amber Heard contro il divo di Pirati dei Caraibi. Lui l’ha trascinata in tribunale dopo averla denunciata per averlo infangato, distruggendo buona parte della sua immagine e una carriera fino a quel momento ineaguagliabile.

Ora lei ha deciso: accettare l’accordo pagando il risarcimento all’ex marito, ma in entità ridotta rispetto a quanto disposto dal giudice a favore dell’attore.

“Ho difeso la mia verità e nel farlo la mia vita è stata distrutta“, ha dichiarato sui social l’ex consorte, annunciando di aver accettato di pagare la somma di un milione di dollari pur di non subire una nuova “gogna mediatica” come quella che l’avrebbe spinta sull’orlo di una crisi di nervi durante il primo processo per diffamazione in Virginia.

Una bagarre trasmessa in streaming davanti a milioni di persone nel mondo, per volontà dello stesso Johnny Depp. Ora la guerra è ufficialmente finita, almeno per quel che riguarda la vicenda legale che ha visto i due ex darsi aspra battaglia a seguito delle pesantissime accuse mosse dall’attrice. Un bacino di contestazioni che avrebbe visto i contratti milionari del divo sfumare velocemente, compreso quello per il nuovo capitolo Disney che avrebbe dovuto vederlo nuovamente nei panni di Jack Sparrow.