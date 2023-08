Per la pulizia della pelle meglio un detergente delicato: quale scegliere e come usarlo

La pulizia della pelle va eseguita attentamente e con un detergente apposito pensato per il proprio derma, per evitare rossori e imperfezioni.

La detersione della cute è fondamentale e rientra nella skincare quotidiana, tuttavia è importante fare attenzione e usare i prodotti giusto e soprattutto avere dei passaggi prefissati che permettono di ottenere risultati ottimali nel corso del tempo.

Quando si parla di skincare quotidiana si fa riferimento sempre a una pulizia approfondita della pelle che deve passare per alcune scelte, che tipo di prodotto utilizzare, come effettuare la pulizia se manualmente o con altri strumenti, quante volte al giorno farla. La detersione della pelle non è uguale per tutti perché ognuno ha un derma differente con una qualità variabile e con caratteristiche che dipendono da fattori come tipologia di incarnato, presenza di imperfezioni, problematiche vistose.

Come scegliere il detergente migliore in base alla propria pelle

Per prima cosa quindi bisogna capire con che tipo di pelle si ha a che fare: normale, a tendenza acneica, grassa, secca, mista. Una volta individuata la categoria si può scegliere il detergente appropriato. Uno degli errori più comuni che viene fatto sempre è quello di confondere la detersione con lo struccaggio. Prima si strucca la pelle e poi si deterge. Non è un solo passaggio e si deve fare ogni volta che c’è del make up da rimuovere altrimenti non si va a pulire a fondo e quindi le cellule non riescono a rigenerarsi.

I detergenti per il viso più noti e diffusi sono quelli in olio, gel, schiuma, latte e hanno quindi consistenze diverse. Ad esempio, la schiuma è molto comoda ma indicata per chi non ha particolari problemi, il latte oppure l’olio sono perfetti per chi soffre di pelle secca o ha molte imperfezioni, il gel va bene per diversi tipi di pelle ma da usare in modo attento.

Per pulire il viso dal make up si passa prima il prodotto struccante con un batuffolo di cotone e si continua fino a quando il batuffolo finale non è bianco e quindi la pelle risulta pulita. Poi si va a lavare e quindi detergere con il prodotto per il viso, insaponando e poi lavando a fondo. La procedura va fatta due volte al giorno, una al mattino e una la sera, senza mai andare a letto ancora truccate perché questo è un danno veramente incredibile per la pelle.

Scegliere un prodotto naturale, imparando a leggere l’etichetta, quindi senza INCI troppo aggressivi che possono essere pericolosi e rovinare ulteriormente il viso.