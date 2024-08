Per capelli luminosi come le star, lascia perdere balsamo e maschere: l’ingrediente segreto è a costo zero

Ottenere una chioma lucente come le star del cinema non è così difficile. Ecco il segreto per avere capelli sempre sani e forti.

Avere una chioma sempre in ordine, luminosa, sana e morbida è un sogno comune. I capelli sono in grado di donare completezza ad un look, oltre a restituire vitalità alla persona che li indossa, rivelando alcune peculiarità uniche della propria personalità.

Prendersi cura dei propri capelli può richiedere molto tempo durante la settimana, ma può rivelarsi un’abitudine particolarmente utile per raggiungere determinati obiettivi. Le basi di una sana routine includono un lavaggio corretto, l’asciugatura più giusta e adatta per il proprio capello e uno styiling efficace.

Anche adottare uno stile di vita sano è una strategia molto utile per ottenere i risultati desiderati e far crescere una chioma forte e lucente. Spesso una dieta scarsa di vitamine essenziali, oltre ad una cura quasi del tutto assente del cuoio capelluto, possono danneggiare la chioma e vanificare qualsiasi sforzo.

Capelli sani e lucenti? L’ingrediente segreto a costo zero

Per ottenere dei capelli sani e luminosi, non sempre è necessario ricorrere a maschere costose e sieri complessi, ma basterà recuperare un ingrediente presente in tutte le case. Si tratta dell’olio d’oliva, l’ingrediente principe della cucina italiana, presente in moltissime ricette tradizionali. Oltre alle sue molteplici proprietà in termini di salute dell’organismo , l’olio d’oliva si presta anche alla cura di epidermide e cuoio capelluto.

Olio d’oliva: l’ingrediente essenziale per avere capelli sani e lucenti – Pourfemme.it

L’oro verde può essere impiegato come maschere per i capelli prima dello shampoo, come balsamo da applicare sulle lunghezze e come siero per ripristinare i capelli danneggiati dal sole o dai vari trattamenti chimici. Si tratta di un ingrediente molto economico, in grado di donare una chioma luminosa e resistente se applicato con costanza prima o dopo ogni lavaggio. Per chi vuole osare ancora di più, l’olio d’oliva si presta benissimo come shampoo fai-da-te.

Basterà sciogliere due cucchiai di miele e due di olio d’oliva in un bicchiere d’acqua, lasciando i due ingredienti a bagnomaria per qualche minuto. Dopo aver ottenuto un composto denso e malleabile, quest’ultimo potrà essere applicato sulla chioma e utilizzato come un normale shampoo. Si tratta di un’antica ricetta, segreto di bellezza in uso già tra le donne dell’Antico Egitto, in grado di regalare un intenso profumo alla chioma e contribuire alla crescita sana del capello.