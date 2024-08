Pensione, se hai solo 26 anni di contributi ecco la somma che ti spetta: rimarrai esterrefatto

Quanto si percepisce se si decide di andare in pensione con ventisei anni di contributi? Oggi siamo in grado di darvi i numeri.

Il tema delle pensioni è, da sempre, molto caldo in Italia. Da anni si attende una misura strutturale del sistema pensionistico italiano, anche se l’hanno promessa un po’ tutti gli schieramenti politici e mai nessuno l’ha attuata compiutamente. Per cui, di volta in volta, bisogna capire quale possa essere il momento giusto per lasciare il mondo del lavoro. Ebbene, in questo 2024, potrebbe essere conveniente farlo con soli 26 anni di contributi.

Nel 2024, la somma effettiva che un lavoratore può aspettarsi di ricevere con questo livello di contributi dipende da vari fattori, tra cui l’età di pensionamento, il sistema di calcolo applicato e l’andamento dell’economia. In generale, quando si parla di riforma del sistema pensionistico italiano si chiede alle istituzioni proprio di incidere su questo.

I pensionati italiani, infatti, chiedono una revisione della soglia riguardante l’età pensionabile. Ma non solo, ritengono doveroso rivedere i criteri sul calcolo dei contributi da maturare per andare in quiescenza. Senza dimenticare l’argomento degli argomenti: l’aumento dell’assegno pensionistico mensile. In Italia, oggi, per smettere di lavorare si devono avere 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.

In pensione con soli 26 anni di contributi: si può!

Il sistema pensionistico italiano si basa su due principali modalità di calcolo: il sistema retributivo e il sistema contributivo. Il primo si applica ai contributi versati fino al 31 dicembre 1995, mentre il secondo riguarda quelli versati successivamente. Chi ha iniziato a lavorare dopo questa data, è soggetto esclusivamente al sistema contributivo, che si basa sui contributi effettivamente versati durante la carriera lavorativa e sull’età di pensionamento.

Nel caso di 26 anni di contributi, la pensione sarà calcolata in base al montante contributivo accumulato e al coefficiente di trasformazione, che aumenta con l’età di pensionamento. Pertanto, chi sceglie di andare in pensione più tardi potrebbe ottenere un importo mensile maggiore.

Non esiste un importo fisso valido per tutti, poiché la pensione varia in base a diversi elementi, come la retribuzione media annua e l’aliquota di rendimento. Tuttavia, si possono fare delle stime indicative. Con 26 anni di contributi, un lavoratore che ha avuto una carriera caratterizzata da retribuzioni medie potrebbe aspettarsi una pensione che oscilla tra i 700 e i 1.200 euro al mese, a seconda delle retribuzioni percepite e dell’età al momento del pensionamento. Questa cifra potrebbe aumentare se si decide di posticipare l’uscita dal mondo del lavoro, grazie all’aumento del coefficiente di trasformazione.

Va comunque detto chiaramente: andare in pensione con 26 anni di contributi senza aver raggiunto il limite di età è pressoché impossibile. Sono ammesse solo alcune eccezioni per pensione anticipata contributiva, di vecchiaia con la RITA e anticipata per invalidi civili.