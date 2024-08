Peluche in lavatrice, come lavarli in modo corretto per igienizzarli a fondo: in pochi sanno farlo

Come lavare i peluche in lavatrice in modo corretto in modo da pulirli e igienizzarli a fondo: tutti gli step.

I peluche sono immancabili nella stanza dei bambini e, anche quando crescono, sono utili per abbellire e creare un’atmosfera dolce e tenera. Questi simpatici pupazzetti dalle forme più disparate possono essere composti in materiali diversi.

I materiali possono infatti essere sintetici o più naturali e questa ambiguità ovviamente fa sorgere tanti dubbi quando bisogna lavare i peluche in lavatrice.

Si teme infatti di rovinarli e quindi c’è chi evita di mettere i peluche in lavatrice o addirittura non li lava proprio. Questo è sconsigliato perché questi pupazzetti possono accumulare polvere e batteri su di essi.

Come lavare i peluche in lavatrice in modo corretto: solo così li igienizzi a fondo

La paura di lavare i peluche in lavatrice e rovinarli è così alta, soprattutto quando c’è un legame affettivo con quel pupazzetto, che molte persone desistono del tutto dal farlo.

In realtà, si possono lavare i peluche in lavatrice in tranquillità senza far perdere consistenza e aspetto originale. Per farlo bisogna seguire dei semplici step. Controllare l’etichetta e seguire le istruzioni sul lavaggio. Se è consentito il lavaggio in lavatrice, procedere senza problemi a farlo, ricordandosi di agire in modo delicato con una temperatura non superiore a 30° e optando per saponi neutri.

Si può aggiungere anche dell’ammorbidente al lavaggio per ottenere dei peluche ancora più morbidi e profumati. Una buona idea è, quando si effettua il lavaggio in lavatrice, quella di utilizzare una borsa per il lavaggio in rete. Queste si trovano facilmente in commercio, costano poco, sono riutilizzabili e permettono di non far “sballottare” il peluche all’interno della macchina, preservandone la forma e non facendolo rovinare.

Anche se si utilizza questo strumento, è consigliabile evitare la centrifuga, se non a livelli di velocità minimi, come massimo di 600 giri. Un altro step importante è l’asciugatura che deve essere il più naturale possibile, effettuata in una zona ben areata ma non sotto il sole diretto. Ancora meglio, farlo asciugare nei pressi di un deumidificatore o condizionatore d’aria acceso, evitando di usare asciugacapelli o altro.

Infatti una asciugatura prolungata può infatti alimentare la probabilità di funghi o muffe ma anche una rapida potrebbe rendere le fibre, sia naturali che sintetiche, più fragili. In linea di massima, seguendo le istruzioni sull’etichetta del peluche si capirà quale lavaggio eseguire.

Il lavaggio in lavatrice, ove consentito, permette di lavare e igienizzare a fondo il peluche, così che possa essere riposto nella camera dei bambini in sicurezza e possa essere sempre bello come appena acquistato.