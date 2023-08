Pelle ustionata dal sole: gli errori più diffusi che peggiorano la situazione, attenzione a non farli

Evita di peggiorare la situazione: scopri gli errori più comuni e impara come evitarli. Proteggi e lenisci la tua pelle con i nostri consigli.

Dopo una giornata in spiaggia, la pelle ha bisogno di cure speciali per compensare i danni causati dal sole, soprattutto se è arrossata. Ti spieghiamo cosa fare e cosa non fare se ti sei scottata dal sole in spiaggia.

Come mai la pelle si scotta al sole?

Quando ci esponiamo al sole, la pelle subisce importanti perdite, soprattutto di lipidi. In realtà, la nostra pelle si secca perché perde il film grasso che la ricopre, non perché perde acqua.

Questi effetti possono peggiorare se non applichi la protezione solare in modo adeguato o ti esponi in modo eccessivo. La pelle può mostrarsi arrossata e, addirittura, puoi scottarti. Lo stato delle rughe e dei capillari della pelle peggiora.

Non dimentichiamo che la pelle ha una sua memoria. I danni si accumulano e peggiorano nel corso degli anni, dando luogo a ciò che è conosciuto come foto-invecchiamento: rughe, ruvidezza, perdita di tono e macchie. Pertanto, la prima raccomandazione è esporsi al sole con moderazione e applicare una protezione solare alta e in quantità adeguata.

Come riparare la pelle scottata dal sole

Dopo una giornata all’aria aperta, prenditi cura della tua pelle come merita:

Fai una doccia breve con acqua fresca. Utilizza gel doccia che contengano oli e rispettino il pH naturale per non alterarne l’equilibrio. Evita gel doccia molto schiumosi, alcalini o sali da bagno, poiché favoriscono la secchezza e possono peggiorare il prurito, l’irritazione e persino la tendenza alle infezioni.

Applica abbondante crema emolliente. Puoi utilizzare la tua crema abituale o un dopo sole. I dopo sole forniscono principi attivi che contrastano i danni causati dal sole.

Come trattare la pelle se è arrossata

Quando l’esposizione al sole è stata molto prolungata e la pelle appare arrossata e irritata, ripararla e lenirla è l’obiettivo chiave.

Evita bagni lunghi e acqua calda per quanto possibile

Lascia da parte rimedi fai-da-te come aceto o cetriolo e scegli invece prodotti con indicazione specifica per accelerare la riparazione della pelle. Gli acemanani dell’aloe vera o il pantenolo sono principi attivi indicati per questo scopo. Se hai la pelle del viso alterata o arrossata dal sole, evita attivi cosmetici che potrebbero risultare irritanti, come i retinoidi (anti-invecchiamento). Questo consiglio vale anche per la mattina e la sera prima dell’esposizione al sole.

Evita di esfoliare la pelle fino a quando non si è completamente ripresa

Evita gli esfolianti meccanici, come lo scrub e i prodotti che contengono sostanze chimiche.

Fai una applicazione leggera, sia sul corpo che sul viso, con un delicato massaggio, senza strofinare. Cerca di non strofinare con energia quando ti asciughi con l’asciugamano.

Rinforza la tua pelle

Prediligi i prodotti che contengono principi attivi, per curare e idratare la pelle:

Principi attivi riparatori: acidi grassi, ceramidi, niacinamide, squalene, centella asiatica

Principi attivi lenitivi: bisabololo, calendula, hamamelis

Antiossidanti: vitamina E, vitamina C, estratto di liquirizia

Come ottenere un’abbronzatura più sana

L’abbronzatura è una difesa per proteggersi dal sole. L’esposizione al sole dovrebbe durare solo pochi minuti e sempre con protezione solare alta. Per ottenere una tonalità abbronzata maggiore puoi assumere beta carotene – antiossidanti da giugno a settembre, o utilizzare autoabbronzanti.

Errori sulla spiaggia

Nei primi giorni, è normale che compaiano brufoli e prurito sul décolleté. Potrebbe essere dovuto a un’eruzione acneica causata dall’eccessiva sudorazione e produzione di melanina o a un problema più grave, come un’allergia o un’eruzione solare. In questo caso, utilizza un detergente delicato e una protezione solare alta durante il giorno (anche se non prendi il sole).

Se hai dubbi, consulta sempre il tuo dermatologo.