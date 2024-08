Pelle subito più giovane senza spendere una fortuna in creme: risultati assicurati con questo trucco

Con l’avanzare dell’età e del fisiologico processo di invecchiamento cellulare, l’ossidazione fa sì che si verifichi una naturale perdita di elasticità, tonicità e luminosità della pelle. Si appare con il viso dal colorito più spento e opaco e le rughe, i cosiddetti segni del tempo, fanno la loro comparsa in modo inesorabile. Si può, però, combattere il progredire di questo meccanismo e contrastare gli effetti sgradevoli ad esso correlati.

Avere una pelle che sembra più giovane dell’età che effettivamente si ha è qualcosa di raggiungibile e, per riuscirci, non occorrono solo trattamenti di bellezza e costose creme. Esiste un trucchetto davvero geniale che consente di restituire bellezza all’incarnato e risolvere un comune problema, quello delle macchie dell’età.

Via le macchie che invecchiano con il trucco che restituisce una pelle giovane

In particolare in estate, per effetto dei raggi del sole molto più forti, è possibile che il viso maturo, dopo una certa età, presenti delle fastidiose e antiestetiche macchie. Eliminarle è possibile con un trucco semplice senza fare grossi sforzi. Innanzitutto bisogna dire che un’azione preventiva anti-macchie è sempre la cosa migliore da fare. Questa si basa certamente sull’uso della protezione solare: deve essere abbastanza schermante e bisogna affiancarla ad una dieta sana ed equilibrata e ad un buon riposo notturno.

Questo di sicuro protegge dalla formazione delle macchie solari sulla pelle, ma può non impedire del tutto che compaiano. Quando tali macchie si presentano bisogna agire per rimuoverle. Ed ecco che entra in campo il trucchetto facile ed efficace, economico e alla portata di tutti, da mettere in pratica.

Si tratta di usare la carta igienica, un prodotto basilare di uso comune. Il metodo si concentra su un’azione approfondita di pulizia della pelle. Ciò che serve, oltre alla carta igienica, è dell’acqua e una crema idratante. È fondamentale, inoltre, rimuovere ogni traccia e residuo di sporco dal viso: via quindi al sudore e al trucco che inevitabilmente si depositano nel corso della giornata.

Dopo aver inumidito un po’ di carta igienica nell’acqua si procede a passarla sul viso con movimenti circolari. Bisogna insistere nelle zone in cui sono presenti le macchie. Si mette in atto così un’esfoliazione che consente di eliminare le cellule morte. Subito dopo si risciacqua e si eliminano tutti i residui rimasti. Per asciugare il viso è consigliato usare un asciugamani morbido tamponando leggermente e non strofinando troppo.

Gli esperti assicurano che con questo metodo già nel giro di una settimana si noteranno risultati importanti, le macchie si attenuano e tendono a scomparire e il viso appare di conseguenza più giovane, luminoso ed omogeneo. Infine, applicare regolarmente la crema idratante.