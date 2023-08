Pelle luminosa ed idratata, altro che prodotti chimici: questo elisir di bellezza lo prepari in casa in pochi minuti

Vuoi che la tua pelle sia fresca e idratata senza usare dei prodotti industriali? Grazie a questa ricetta otterrai subito il risultato sperato.

Il desiderio di ogni donna è quello di poter rimanere sempre bella e con il viso fresco, senza rughe, come se non si vedesse l’effetto che il tempo ha sul corpo.

Nel tentativo di ottenere un simile risultato si ricorre sempre o nella maggior parte dei casi all’utilizzo di prodotti su prodotti, sperando che essi facciano effetto. La maggior parte dei cosmetici, però, essendo prodotta a livello industriale, contiene un sacco di agenti chimici che non sono poi così salutari per la pelle, ma che anzi potrebbe causare dei problemi e addirittura rovinarla. Per questa ragione ci si può affidare a una ricetta che prevede l’utilizzo di un semplice ingrediente presente in tutte le abitazioni e che è del tutto naturale.

Qual è l’ingrediente per una pelle fresca e luminosa?

Sui social si possono trovare ogni giorno informazioni di qualsiasi tipo ed è proprio TikTok che è emersa una ricetta che dovrebbe l’idratare la pelle e farla diventare davvero luminosa. A confermare ciò è arrivato anche un video girato dal dottor Luke Maxfield, un dermatologo americano, che ha parlato di questo ingrediente, spiegando qual è il modo corretto di utilizzarlo per ottenere dei risultati concreti. Avere il parere di un esperto fa la differenza e rassicura sul fatto che questo metodo sia sicuro ed efficace.

L’ingrediente in questione è l’acqua di riso che grazie alle sue proprietà è in grado di rendere la pelle decisamente morbida, oltre che a trattarsi di un metodo economico. L’acqua di riso ha delle proprietà antiossidanti, anti irritanti, aiuta contro le infiammazioni e pare che possa essere utile anche nel ripristinare e rinforzare la barriera protettiva naturale della pelle. Inoltre aiuta contro i punti neri e contro i raggi UV se abbinata a una giusta crema solare.

Come utilizzare l’acqua di riso: la ricetta

La ricetta in cui utilizzare l’acqua di riso è molto semplice e tutti quanti possono seguirla. Bisogna prendere circa 90 grammi di riso e risciacquarli per almeno due volte, assicurandosi di scolare per bene a ogni passaggio. Quando si risciacqua per la terza volta bisogna lasciare l’acqua nella bacinella e metterla nel frigorifero in modo che si raffreddi chiudendo il contenitore in cui si trova. Bisognerà aspettare un paio di ore e dopodiché si potrà passare ad applicare l’acqua di riso direttamente sul viso come se fosse un toner o un siero, per cui l’ideale è utilizzare o uno spray o un flacone contagocce.