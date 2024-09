Peli incarniti su corpo e viso, con una sola mossa non li fai più apparire: basta solo questo

Non è rara la comparsa dei cosiddetti peli incarniti, sia per gli uomini che per le donne, un fastidiosissimo problema che si può presentare, soprattutto dopo la depilazione. Si tratta di peli, che come suggerisce il termine incarniti, non riescono a fuoriuscire dalla pelle rimanendo “intrappolati” sotto la cute per via anche delle cellule morte che ne impediscono la crescita normale.

Nella maggior parte dei casi, si tratta solo di un problema estetico, ma può accadere che provochino rossore, dolore, prurito ed un’infiammazione locale. In altri casi possono anche dar luogo a piccole cisti. Per questo motivo, è necessario trovare un rimedio alla comparsa di questi peli, ma anche provare a prevenirli. In entrambi i casi, esistono delle soluzioni che vi descriveremo nei prossimi paragrafi.

Peli incarniti, come prevenire la formazione: tutti i consigli utili

I peli incarniti sono un disagio fastidioso che colpisce sia uomini che donne e, come detto in precedenza, possono rappresentare non solo una problematica a livello estetico. Detto questo, sarebbe opportuno cercare di prevenirne la formazione che, spesso, si verifica dopo una depilazione.

La stessa depilazione, per cui esistono varie tecniche, difatti, può provocare i peli incarniti, dato che sono a volte gli stessi strumenti per effettuarla a non tagliare alla perfezione il pelo facendolo crescere in maniera anomala sotto la cute. Quando procediamo, dunque, il consiglio è quello di agire usando il rasoio con movimenti che seguono il senso del pelo così da non “spezzarlo”. Se optiamo, invece, per gli epilatori elettrici badiamo bene a non effettuare movimenti bruschi, mentre se usiamo le pinzette agiamo con cura rimuovendo bene il pelo.

Inoltre, un consiglio sempre per prevenire questi fastidiosi peli sotto le ascelle è quello di non indossare abiti troppo stretti. Infine, è sempre bene tenere la pelle idratata con prodotti specifici così da evitare la secchezza della cute che può portare alla formazione dei peli incarniti.

Come risolvere quando si formano i peli incarniti

Se, invece, ci troviamo di fronte a questi peli possiamo agire utilizzando uno scrub o esfoliando usando un prodotto specifico, fra i vari presenti in supermercato o nei negozi di cosmetici, e poi rimuoverlo con una pinzetta. In alternativa, si può procedere esfoliando con cura l’area e successivamente applicare un impacco caldo, poi rimuovere il pelo intrappolato sempre mediante la pinzetta.

Importante, però, per evitare spiacevoli inconvenienti, è non procedere con nessuna rimozione o trattamento se la zona è infiammata.