Paura di non essere abbastanza: si chiama Atelofobia e può essere superata

Se hai paura di non essere mai abbastanza allora anche tu soffri di atelofobia: ecco di cosa si tratta e come superarla.

Sempre più spesso ci sentiamo giudicati per quello che facciamo e che siamo, e questo ci porta a non sentirci mai abbastanza. Non essere mai all’altezza delle situazioni che dobbiamo affrontare potrebbe essere non solo uno stato d’animo momentaneo, ma una vera e propria fobia. Ecco cos’e l’Atelofobia e cosa bisogna fare per superarla.

Sarà capitato sicuramente a tutti, prima o poi, di avere paura di non sentirsi mai abbastanza. Non essere all’altezza di affrontare una situazione lavorativa, o non sentirsi troppo per gli altri. Si chiama atelofobia e come tutte le paure ha anche dei rimedi per affrontarla: ecco che cosa possiamo fare per sconfiggerla del tutto.

Atelofobia: cos’è e perché abbiamo paura di non essere abbastanza

Se ci capita raramente di non sentirci abbastanza allora non si tratta di una vera e propria patologia, ma solo di un momento. C’è però chi ha la costante sensazione di non sentirsi all’altezza, al punto che non riesce ad affrontare la realtà. Pensa che tutto quello che dice e fa sia sbagliato e in questo caso siamo di fronte a una fobia, parte dei disturbo d’ansia: vediamo cos’è l’atelofobia. Può essere lieve o grave, ma sostanzialmente è la paura dell’imperfezione

. E’ quindi quel pensiero ossessivo di non essere all’altezza mai e di sbagliare in ogni caso andando incontro a errori irrimediabili. Essa si manifesta in due modi: da un lato porta a lavorare in modo incessante su se stessi, per dimostrare anche agli altri di saper fare bene e tutto. Dall’altro però questa fobia conduce ad abbandonare subito i progetti per non provare l’umiliazione del fallimento.

Chi soffre di atelofobia non si mette in discussione per paura e vergogna di non essere all’altezza perché teme il suo giudizio e quello degli altri. Ma come fare per affrontare questa paura e mettersi in gioco? In generale ha un impatto così devastante da rendere difficile gestire la vita di tutti i giorni quindi il primo passo da fare è rivolgersi a un esperto di salute mentale. Solo con un percorso terapeutico valido, imparando a conoscere i propri punti di forza e di debolezza, si può arrivare a comprendere che la perfezione non esiste per nessuno. E che sbagliare e fallire fa parte della propria realizzazione personale.