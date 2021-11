È Paul Rudd l’uomo più sexy del mondo! L’attore, incoronato dalla rivista People per il 2021, sbaraglia la concorrenza e vince il titolo in barba ai pronostici che davano come numero uno il collega Chris Evans. La sua reazione è un inno all’umiltà (e ci fa davvero impazzire)…

Paul Rudd batte Chris Evans: è lui l’uomo più sexy del mondo

Paul Rudd incassa il titolo di uomo più sexy del mondo e spiazza tutti i pronostici che davano Chris Evans come vincitore del titolo assegnato ogni anno dalla rivista People.

La star Marvel, iconico volto di Ant-Man, ribalta così tutte le anticipazioni e fa sognare con la sua reazione dal sapore assolutamente straordinario: “Ho la consapevolezza che quando si saprà che sono stato scelto io, la gente esclamerà ‘Cosa?’. Non è falsa modestia. Ci sono così tante persone che lo meritano…“.

52 anni, originario del New Jersey e una carriera brillante sul set, l’attore è anche un marito e un padre felice. Al suo fianco l’inseparabile moglie Julie e i loro figli, Jack e Darby. “Ora spero di essere finalmente invitato ad una di queste cene sexy con Clooney e Pitt e B Jordan – ha concluso –. Immagino che sarò su molti più yacht. Non vedo l’ora di passare più tempo su uno yacht“. Un sex symbol a cui non manca certo l’autoironia…