Pasta alla crema di cozze: siamo da Cracco? No, a casa tua: farai un primo gourmet e speciale

Quando siamo in cucina vogliamo dare il meglio di noi stessi, specialmente nei giorni di festa. Ecco quindi che proviamo mille ricette, anche molto particolari, ma niente è come qualcosa che abbiamo sempre mangiato e magari ci ricorda casa e la nostra infanzia.

Ecco quindi che la pasta con le cozze è un vero e proprio must, specialmente nel periodo estivo. Ma noi oggi ti vogliamo far scoprire una ricetta un po’ diversa dal solito. Sei pronto a sperimentare? Iniziamo subito, tanto contiene ingredienti super reperibili.

Pasta con crema di cozze, buonissima e facile da fare

La ricetta che vi vogliamo dare oggi è un rivisitazione di un classico che tutti abbiamo sempre mangiato ma con un dettaglio in più che lo fa diventare un piatto da vero chef stellato, proprio come l’amato e seguito Carlo Cracco. Ovviamente, essendo una versione da fare in casa, è semplice e super veloce.

Possiamo utilizzarla anche per un pranzo della domenica con amici e parenti. Anche chi non ama particolarmente il pesce si innamorerà della pasta. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere subito come fare.

Ingredienti

Cozze sgusciate

patate

mezzo bicchiere di vino bianco

1 peperoncino (consigliato ma non obbliogatorio)

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

prezzemolo

400 gr di spaghetti

sale

aglio



Procedimento

Come prima cosa mettiamo l’olio in una padelle e l’aglio, volendo inseriamo anche il peperoncino fatto fine. Facciamo rosolare per qualche momento. Uniamo le cozze che avremmo in precedenza sgusciato e cotto. In questo caso devono stare solamente 2 minuti e poi sfumiamo con il vino bianco. Attendiamo che evapori la parte alcolica ed eliminiamo l’aglio. Spengiamo il gas. Filtriamo il liquido delle cozze. Prendiamo le patate e togliamo la buccia. Realizziamo dei piccoli cubetti che andremo a lessare in acqua bollente per circa 10 minuti. Adesso uniamole insieme alle cozze e frulliamo tutto. Lasciamo solamente qualche cozza che utilizzeremo per decorare il piatto quando lo serviamo. Uniamo un po’ di olio al composto e lasciamo da parte. Mettiamo la pentola con l’acqua e quando bolle uniamo il sale grosso e gli spaghetti. Facciamo cuocere un paio di minuti in meno di quanto indicato. Scoliamoli e mettiamoli nella padella delle cozze. Uniamo un bicchierino di acqua di cottura e facciamo terminare. Uniamo due cucchiai di crema di cozze ed amalgamiamo per bene.

Per impiattare possiamo realizzare dei nidi aiutandoci con un mestolo, o se abbiamo in casa una pinza con lei. Al centro mettiamo un po’ di crema di cozze. Un paio di quelle sgusciate, del peperoncino ed un po’ di prezzemolo tritato. Tutti impazziranno per questa ricetta buonissima e diversa dal solito.