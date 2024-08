Pasta al salmone, buonissima anche fredda: 5 varianti diverse dal solito

Protagonista della stagione estiva sulle nostre tavole è lei, la pasta fredda. Deliziosa, versatile e nutriente, è sicuramente l’alternativa perfetta per portare in tavola gustosi piatti in grado di combattere l’atroce caldo esterno. In cucina abbiamo la possibilità di variare con gli ingredienti e combinarne fra loro diversi per ottenere sapori sempre unici.

In questo caso, la nostra pasta fredda sarà arricchita con il salmone, ma ti indico delle varianti che ti faranno sicuramente venire l’acquolina in bocca. Queste ricette, diverse dal solito, sono perfette per preparare un primo piatto ideale da portare anche al mare. Vediamo subito cosa ci occorre per prepararle.

Pasta fredda al salmone in 5 varianti: le ricette che ti faranno venire l’acquolina

Alla pasta non si dice mai di no, nemmeno con il caldo; al contrario, si pensa a delle gustose alternative per portare in tavola primi deliziosi, freschi e saporiti. La pasta fredda al salmone, allora, fa sicuramente al caso nostro: possiamo combinare il salmone con più ingredienti per ottenere piatti colorati e ricchi di gusto.