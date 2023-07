Passione girasoli, in queste località italiane si trovano i campi più belli: imperdibili panorami

Il girasole è un fiore luminoso e sfolgorante. Dove ammirarlo in tutta la sua bellezza? Ecco i migliori campi in Italia.

I fiori mettono subito gioia e riempiono gli occhi con la loro bellezza. Uno dei più amati è sicuramente il girasole, simbolo di luce, vitalità e positività. Nel linguaggio dei fiori, si regala ad una persona quando sta attraversando una fase difficile della propria vita, per portarle un po’ di allegria, luminosità e buona fortuna. Ma anche gli innamorati possono scambiarsi questo fiore come simbolo di un sentimento forte e stabile e di un amore che ci si augura possa durare per sempre.

Infine, il girasole perfetto da regalare per dimostrare gratitudine verso qualcuno. A prescindere dal suo significato nel linguaggio dei fiori, chi li ama non può limitarsi a guardarli in un mazzo o nel vaso che ha in casa. Può ammirarli e lasciarsi ammaliare dalla loro bellezza e dal loro inebriante profumo facendo visita ai campi di girasoli che abbiamo in Italia. Eh sì, nel Bel Paese siamo fortunati perché esistono immense distese di questi fiori, tutti da ammirare, fotografare e perché no, da regalare a chi si ama.

I campi di girasoli più belli in Italia: dove si trovano?

Dove è possibile ammirare con meraviglia i girasoli in Italia? Da Nord a Sud, ecco i più bei campi di girasoli nel nostro Paese. In Lombardia, precisamente a Vimercate, si trova un campo di girasoli grande 13 ettari. Si tratta di quello dell’azienda agricola Frigerio Augusto, che da anni si occupa con passione della coltivazione di questi fiori. Tutto da fotografare è invece il campo di Rosignano Monferrato, in provincia di Alessandria, in Piemonte.

Scendendo nelle Marche, invece, si trova l’esteso campo di fiori gialli a Sirolo, in provincia di Macerata, ai piedi del Monte Coronero. Mentre nella bella Toscana si trovano addirittura più campi. Precisamente nella zona del Chianti, del Mugello e nella spettacolare Val d’Orcia. Ma sicuramente quello da non perdere si trova a Massa Marittima, dove la tradizione della coltivazione di questo luminoso fiore risale a più di un secolo fa.

Infine anche il Sud Italia è ormai noto da qualche anno per i suoi campi. In provincia di Foggia, in Puglia, si trova Cascina Savino, già famosa per i bellissimi campi di lavanda, tulipani e zucche. È un luogo imperdibile per ammirare i girasoli, scattare foto, passeggiare, respirarne il profumo e divertirsi con i propri bambini. Che sia per un weekend in coppia, con gli amici, in famiglia o per una semplice gita fuori porta, visitare i campi di girasoli è una bella idea per portare una ventata di allegria e positività nella propria vita!