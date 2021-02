Passeggini Trio 2021: le migliori marche tra cui scegliere

Il momento tanto atteso per la nascita del vostro bambino o della vostra bambina finalmente si avvicina? Negli ultimi tempi, sempre più mamme in dolce attesa scelgono il passeggino trio, ovvero, un modello di passeggino tre in uno che comprende la navicella o la carrozzina, il passeggino e il seggiolino per l’automobile. Questa tipologia di passeggini sono adatti per garantire il massimo comfort al neonato e sono tante le proposte di design in circolazione. Scopriamo insieme le migliori marche di passeggini trio 2021.

Passeggino Trio Cam Combi Tris Ricamo Orso Blu

Foto lacasadelbebe.it

Uno dei brand più conosciuti e tanto amati dalle mamme giovani per la praticità e l’economicità è il passeggino trio Cam, scelto per la sua navicella molto ampia dallo stile moderno, che si caratterizza per un sistema rapido di aggancio/sgancio. Il materassino interno super comodo è perfetto per donare al neonato il massimo comfort per i suoi pisolini ad ogni ora. Inoltre, il passeggino trio Cam è dotato anche di una seduta reversibile e di uno schienale da poter regolare in 4 comode posizioni. Molto facile da trasportare per lunghe passeggiate in compagnia del vostro bambino e i suoi rivestimenti di ottima qualità sono facilmente removibili per un lavaggio semplice e veloce.

Passeggino Trio Chicco System Sprint Blu Passion

Questo modello si caratterizza per una struttura in telaio dal tessuto leggero, ma al tempo stesso resistente. Le ruote piroettanti, ideali per gli spostamenti in città, in caso si usura ammettono pezzi di ricambio. Il passeggino Trio Chicco presenta l’ovetto omologato per essere utilizzato comodamente in auto come seggiolino e grazie alla sua cintura a tre punti e spartigambe è in grado di offrire al vostro bambino la massima sicurezza. Il kit passeggino trio Chicco oltre alla navicella, all’ovetto e al passeggino, comprende anche una borsa coordinata e una capottina per riparare dalla pioggia.

Leggi anche Tornare in forma dopo il parto: come fanno a Hollywood

Passeggino Trio Foppapedretti SSC Napoli

Se il vostro maschietto sarà un piccolo tifoso della squadra calcistica tanto amata dal suo papà, il passeggino Trio Foppapedretti è un modello estremamente trendy e moderno. Il telaio in alluminio lascia spazio al montaggio di navicella, ovetto e seduta da passeggino, i quali possono essere cambiati ed agganciati con estrema facilità, garantendo sicurezza e stabilità al tuo piccino. Questo modello è adatto per i primi mesi di vita del bambino grazie alla cintura di sicurezza a 5 punti e al bracciolo di protezione. Infine, è utilizzabile come porte-enfant e come culla con sistema a dondolo.

Passeggino Trio Cybex Gold Melio Carbon Deep Black

Per le mamme che sognano un passeggino leggero e ultra comodo da poter trasportare con facilità durante le lunghe passeggiate in città tra i negozi. Grazie alle misure adeguate, con l’aiuto di una sola mano il Passeggino Trio Cybex Gold Melio Carbon può essere piegato in un pacchetto autoportante, molto comodo per non avere difficoltà di spazio nei luoghi più affollati.

Passeggino Trio Peg Perego Book Lounge Modular Configurabile

Foto lacasadelbebe.it

Molte di voi nella ricerca del passeggino perfetto prestano particolare attenzione ai dettagli sartoriali, al design e oltretutto al Made in Italy. Il passeggino Trio Peg Perego è la scelta giusta per rendere felici voi e garantire il massimo della moda e della comodità al vostro nuovo arrivato. La navicella grazie alla sua posizione ergonomica migliora il benessere del tuo bambino, mentre la culla è omologata per l’auto. La caratteristica principale del passeggino firmato Peg Perego è il seggiolino auto reclinabile per viaggi distesi e la disponibilità di colori diversi per soddisfare le esigenze di tutte.

Passeggino Trio Venicci Tinum Edition Camo Grey 2020

Foto lacasadelbebe.it

Il primo aspetto su cui si soffermano spesso le future mamme è il comfort della seduta in materia di passeggini. Grazie al passeggino Trio Venicci questo non sarà più un problema, ma la vera bellezza di questo modello si evince dalle materie prime di qualità e dalla grande cura dei particolari, nonché da tutte le componenti che esso presenta. La cappottina permetterà di proteggere il vostro bambino dai raggi UV e tutti gli accessori, come il castello porta oggetti, la zanzariera e il portabicchiere, vi offriranno la possibilità di affrontare lunghe passeggiate in compagnia del vostro piccolo.

Passeggino Trio Junama Diamond S Line Black Telaio Oro Giallo

Foto lacasadelbebe.it

Tra gli ultimi nuovi arrivi c’è lui, il trio Junama Diamond S-Line a cui va riconosciuto un design moderno e alla moda. Il doppio sistema di sospensione, i dettagli estetici ricercati e i tessuti super leggeri e funzionali sono gli elementi più apprezzati e richiesti dalle future mamme. Esso riesce a coniugare la robustezza dei materiali ad una struttura pratica e maneggevole, soprattutto durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a tutte voi di trasportare il passeggino trio come se fosse un vero e proprio trolley.

Passeggino Trio Bugaboo Camelon 3 Plus Nero

Foto lacasadelbebe.it

La maggior parte delle future mamme tiene particolarmente all’estetica e alla praticità del passeggino, soprattutto quando si parla di primo figlio in arrivo. Il passeggino Trio Bugaboo è dotato di un sistema modulare estremamente funzionale che, grazie al seggiolino auto gruppo (da acquistare separatamente), vi permetterà di spostare il vostro bambino dall’auto al telaio senza doverlo svegliare. Inoltre grazie al maniglione regolabile, il vostro passeggino è pronto per trasformarsi ed affrontare le strade di città.

Passeggino Trio Joolz Aer Refined Black

Foto lacasadelbeb.it

Infine, ma non meno importante il passeggino Trio Joolz è la soluzione tanto desiderata dai genitori che mettono in prima linea la praticità. Il suo peso estremamente leggero e il capiente cestino porta spesa vi consentirà di portare il vostro bambino ovunque, anche per sbrigare le commissioni più importanti. Il design ergonomico vi permetterà di guidare il passeggino con una sola mano e la facilità nel richiuderlo vi consentirà di riporlo direttamente in una borsa da viaggio compresa nel kit passeggino.

Eccovi svelate le migliori marche di passeggini trio 2021, adesso sta a voi scegliere il vostro modello preferito per accogliere il bebè in arrivo!