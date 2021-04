Le mamme vip dettano mode e tendenze non solo nel campo del fashion in senso stretto, ma anche (tenetevi pronte) in fatto di passeggini.

Ebbene sì, l’ultima frontiera dell’influenced by infatti sono proprio loro, i passeggini, il nuovo pratico must have lanciato dalle mamme vip.

Le mamme vip non possono proprio fare a meno dei passeggini

I passeggini scelti dalle mamme vip, oltre a essere estremamente pratici, comodi e funzionali, costituiscono anche un vero e proprio oggetto di stile, che deve essere ricercato e di tendenza.

Chiara Ferragni e il passeggino Dior

Per coccolare la piccola Vittoria, Chiara Ferragni, la mamma vip per eccellenza, ha scelto un passeggino che è una vera e propria chicca (e che certamente non è alla portata di chiunque).

Si tratta di un passeggino firmato da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior e cara amica dell’imprenditrice digitale.

Il passeggino della piccola Vittoria fa parte della collezione Baby Dior, è una combo tra culla e passeggino, che si contraddistingue per la cappottina decorata con la stampa oblique.

Gigi Hadid sceglie Bugaboo

Gigi Hadid invece per le passeggiate in compagnia della figlia Khai ha scelto un passeggino di Bugaboo, il passeggino olandese più gettonato tra le star, che si contraddistingue per il suo inconfondibile stile che è al contempo sportivo ma estremamente di tendenza.

Cybex PRIAM Lux by Jeremy Scott

Un altro modello super amato dalle mamme vip il passeggino PRIAM della casa Cybex: top di gamma, elegante e di design.

Ad esempio, Chiara Ferragni aveva scelto questo passeggino per portare in giro, tra le strade di Los Angeles, il piccolo Leone.

Ma il passeggino Cybex è stato scelto anche dalla top model Gisele Bundchen, dall’attrice protagonista di sex & The City Sara Jessica Parker e dalla cantante Gwen Stefani.