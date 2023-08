Parte (già) la sfida Rai-Mediaset: la mossa di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino

Myrta Merlino guida “Pomeriggio Cinque” sfidando il ritorno de “La Vita in Diretta” con Alberto Matano. La competizione si fa accesa

Con il calare delle temperature e l’avvicinarsi di settembre, i riflettori del mondo televisivo si apprestano a illuminarsi nuovamente. Tra le attesissime sfide autunnali, spicca il duello tra la rinnovata edizione di Pomeriggio Cinque, condotta con grinta da Myrta Merlino, e il ritorno sullo schermo del programma La vita in diretta, guidato da Alberto Matano.

La competizione tra le reti Rai e Mediaset si fa incandescente, e l’entusiasmo è palpabile. Pomeriggio Cinque sarà di nuovo in onda a partire dal 4 settembre, mentre La vita in diretta tornerà a riempire gli schermi a partire dall’11 settembre. Questa mossa strategica potrebbe rivelarsi vincente per catturare immediatamente l’attenzione degli spettatori.

Una competizione rispettosa

Lasciando il passo a una nuova era, Pomeriggio Cinque prende una piega diversa. Dopo una lunga stagione alla guida del programma, Barbara D’Urso lascia spazio a Myrta Merlino. Questa giornalista intraprendente si appresta a portare venti freschi nel mondo dei talk pomeridiani. Secondo le rivelazioni di Tv, Sorrisi e Canzoni, il pubblico potrà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dal 4 settembre per un’avventura che promette spunti intriganti e discussioni avvincenti. Un inizio che anticipa la concorrenza e dimostra il desiderio di conquistare l’attenzione fin dalle prime battute.

Nonostante la contesa tra i due programmi, la rivalità non trova spazio tra Alberto Matano e Myrta Merlino. In un’intervista a SuperGuidaTv, Alberto Matano ha chiarito che non si tratta di una competizione, ma di un’opportunità per entrambi di offrire il meglio della propria professionalità. Ha dichiarato: “Con Barbara D’Urso siamo sempre stati concorrenti, ma nel rispetto reciproco. Ora c’è un cambiamento che si allinea maggiormente alla nostra visione, incentrata su un approccio giornalistico. Questo è il sentiero indicato dall’azienda. Per quanto riguarda Myrta Merlino, è una collega e un’amica di cui ho stima. Sono sicuro che questa sarà una sfida all’insegna del rispetto, anche al di fuori dell’ambito televisivo.”

Con l’autunno alle porte, l’arena televisiva si preannuncia vibrante di emozioni e intrighi. Pomeriggio Cinque e La vita in diretta sono pronti ad incrociare le spade, o meglio, i microfoni, offrendo al pubblico una panoramica accattivante ed eterogenea della realtà. Non resta che attendere la partenza ufficiale e prepararsi a godersi la nuova stagione della tv italiana: manca poco ormai!