Paris Hilton ha detto "sì" a Carter Reum

Paris Hilton si è fidanzata ufficialmente. L’ereditiera più famosa al mondo lo scorso sabato 13 febbraio ha detto “sì” al suo fidanzato, Carter Reum. L’imprenditore ha chiesto a Paris Hilton di sposarlo mentre erano insieme a festeggiare il compleanno di lei su un’isola privata.

Paris, in scintillate abito Retrofete e corona di Loschy, ha sfoggiato per le foto sulla spiaggia un bellissimo anello di diamanti con taglio smeraldo disegnato da Jeans Dousset, pronipote di Cartier.

Il romanticissimo post su Instagram di Paris Hilton

“Quando trovi la tua anima gemella, non solo la conosci, ma lo senti. Io e il mio amore stiamo insieme dal nostro primo appuntamento e per il mio compleanno ho organizzato un viaggio speciale in un paradiso tropicale” ha scritto Paris Hilton sul suo profilo Instagram per condividere la notizia del matrimonio con i suoi 14 milioni di follower.

L’ereditiera ha poi raccontato il momento del fatidico sì: “Mentre camminavamo verso la cena lungo la spiaggia, Carter mi ha condotto in una cabana adornata di fiori e si è messo in ginocchio. Ho detto sì, sì per sempre. Non c’è nessuno con cui preferirei stare per sempre. All’amore, quello per sempre”.

Oltre a diventare moglie, Paris Hilton spera di diventare presto anche mamma. Infatti, già nei mesi scorsi, l’ereditiera ha parlato di voler fare presto dei figli. In particolare, Paris sogna due gemelli: un maschio e una femmina.

Per questo, sotto consiglio dell’amica Kim Kardashian, sembra che l’ereditiera abbia deciso di ricorrere all’inseminazione in vitro.

Le parole di Carter Reum: “Paris Hilton è una donna straordinaria”

“Fin dal primo appuntamento ho potuto conoscere la vera Paris. Come sanno tutti coloro che hanno visto il suo documentario e il suo recente lavoro di advocacy, Paris è gentile, intelligente e autentica. È una donna straordinaria e non vedo l’ora di averla come partner nella vita per sempre” ha raccontato Carter Reum.

Insomma, a questo punto non resta altro da fare che aspettare di capire quando Paris Hilton e Carter Reum convoleranno a nozze. Vedendo le loro foto, felici e spensierati, sospettiamo che ci vorrà meno tempo di quanto possiamo immaginare.