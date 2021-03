Per la sua ultima campagna, Lanvin ha scelto una delle icone degli anni 2000: Paris Hilton. Per l’occasione l’ereditiera e dj ha abbandonato la sua lunga chioma bionda per mostrarsi con un bob con frangetta.

Un cambio di taglio e stile che racconta una nuova vita: nelle fotografie realizzate da Mert & Marcus si mostra più elegante e sofisticata, senza le sue amate lenti a contatto azzurre e le ciglia finta extra. Una maturazione che ha portato la Paris eccentrica e amante dei party a diventare una signora chic e consapevole.

Fresca di fidanzamento con l’imprenditore Carter Reum, nell’ultimo anno ha stupito il pubblico con il documentario This is Paris, al quale è conseguito anche un podcast, nel quale ha raccontato la sua vita, compresi momenti molto difficili dell’infanzia. Questo ha cambiato totalmente la percezione del suo personaggio svelando la persona in tutte le sue sfaccettature.

Le tante anime di Paris Hilton hanno affascinato Bruno Sialelli, direttore creativo di Lanvin, la casa di moda francese più antica, scegliendola come protagonista della campagna del prossimo Autunno/Inverno, mostrandola in maniera più autentica e facendole indossare abiti molto eleganti dalle ispirazioni anni ’20. In particolare, per celebrare la storia della maison, è stato reinterpretato il robe de style disegnato dalla fondatrice Jeanne Lanvin.

Paris Hilton: quando una donna taglia i capelli vuol dire che c’è voglia di cambiamento

Il taglio di Paris Hilton ricorda quello iconico di Michelle Pfeiffer in Scarface: capelli biondissimi e dal liscio estremo con le punte piegate verso l’interno, lunghezze pari e frangia. Un caschetto in un certo senso classico, come gli abiti che indossa per Lanvin, e che racconta di una svolta verso il bon ton da parte della più celebre socialite d’America, senza però essere antica.

L’ereditiera si trova perfettamente a suo agio con questo nuovo stile più raffinato: d’altronde, quando una donna taglia i capelli vuol dire che è in atto un cambiamento!

Paris comunque è solo l’ultima delle celebrity ad aver ceduto al fascino del corto, decretandolo il taglio della primavera 2021: che sia sopra o sotto il mento, sono sempre di più le fan del bob, rigoroso o selvaggio.