Ci saranno altri due film dopo Parasite

È passato poco più di un anno da quando Bong Joon-Ho ha cambiato completamente la nostra idea di un film thriller. Con il suo pluripremiato Parasite, il registra coreano non ha solo vinto la gara, ma ha creato tutto un altro campionato.

Adesso però Bong Joon-Ho potrebbe superare se stesso, grazie ai due sequel di Parasite, per i quali i rumors dicono esserci già le sceneggiature.

Parasite 2 e 3: cosa dice il regista

I fan di Parasite (ovvero, praticamente chiunque) e del regista coreano hanno atteso con ansia un nuovo progetto e, non per non deluderli, Bong ha intenzione di realizzarlo. “Mi sento come se stessi dividendo il mio cervello in due a destra ea sinistra scrivendo questi due script. Ma ne ho finito uno la scorsa settimana“, ha spiegato Bong in un episodio del podcast The Director’s Cut. Così il cineasta ha annunciato i suoi piani per produrre non uno, ma due sequel del film apprezzato a livello internazionale.

Cosa (non) si sa dei sue sequel di Parasite

Finora non è stato rivelato molto altro sulla trama dei due film, tuttavia, Bong ha confermato che un film sarà scritto in coreano, mentre l’altro sarà scritto in inglese. Il pluripremiato regista ha anche aggiunto che “il film coreano si ambienterà a Seoul e ha elementi unici di orrore e azione“, ma ha anche notato che “è difficile definire il genere dei miei film“.

Il progetto in lingua inglese, invece, si baserà su “un vero evento accaduto nel 2016“. E mentre Bong insiste sul fatto che non sa esattamente dove verrà girato il progetto, si aspetta che si svolga per metà nel Regno Unito e per metà negli Stati Uniti.

La serie HBO ispirata al film

A parte i due sequel, Bong sta attualmente sviluppando una serie HBO Parasite in lingua inglese con il regista Adam McKay, che dovrebbe utilizzare alcune delle idee scartate dalla sceneggiatura originale del film. Anche se la notizia di non uno, ma due sequel confermati di Parasite è motivo di entusiasmo per i fan dei film di Bong, non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese. E non si osa immaginare il rilascio per il grande pubblico.

Il regista serra le labbra su qualsiasi dettaglio specifico, ma come sottolinea i-D in un recente articolo, la maggior parte dei film di Bong sono usciti nelle sale a due anni l’uno dall’altro. Quindi, è probabile che vedremo almeno uno dei due i film arriverà a fine 2022.