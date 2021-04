C’è un’ondata di nuove tendenze per la primavera estate 2021 di cui entusiasmarsi, ma ce n’è una in particolare che puoi indossare in questo momento: i pantaloni a palazzo. Vero, quella dei pantaloni larghi è una tendenza spesso ripetuta, ma l’adattamento non passerà mai di moda, anche se ogni stagione porta nuove iterazioni e sagome. Scoprirai che i pantapalazzo si adattano a tutto, dalle scarpe da ginnastica ai sandali, dai crop top alle camicie eleganti. Scopriamo insieme i modelli di tendenza per la bella stagione!

Pantaloni a palazzo eleganti e corti

Il pantalone palazzo è uno dei pezzi d’abbigliamento più versatili che ci siano. Si tratta di un pantalone da donna a gambe estremamente larghe che si allarga dalla vita e scende morbido. Possono essere semplici, a righe o addirittura stampati. Anche il tessuto varia, può essere leggero e fluente, oppure in velluto o in tessuto jeans. Un altro motivo per averne almeno un paio nell’armadio? Possono essere indossati in qualsiasi momento dell’anno, anche se il momento migliore è senza dubbio quello primaverile. Possono essere indossati in molti modi e sono molto più versatili di quanto la maggior parte della gente pensi. Abbiamo raccolto per voi i modelli must have del 2021…

Pantaloni a palazzo a vita alta

Un pantalone a palazzo a vita alta è l’alternativa perfetta a un paio di jeans blu casual o abiti midi. Abbina un semplice pantalone nero o gessato con una camicetta e un nuovo blazer e sei pronta per l’ufficio. In alternativa, aggiungi sandali con tacco e un cardigan per un completo più elegante. Non solo, influencer e fashion blogger sfoggiano i loro pantaloni a palazzo anche con sneakers di tendenza.

I colori della primavera estate sono freschi, vivaci e facili da abbinare. Come i pantaloni cammello proposti da Zara: un modello con gamba larga da indossare con un crop top e un sandaletto basso. Questa è una nuance che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba primaverile: infatti, può tornare utile anche in occasioni più importanti e formali!

Foto Zara

Le tonalità da privilegiare sono l’azzurro, il beige e il verde acqua, ma anche il modello total white spicca tra le collezioni della primavera estate. Per la bella stagione non mancano le fantasie come i fiori, i disegni tropicali e geometrici, e i pois, da indossare all day long.

Foto Shein

Foto Asos

Foto Reserved

Pantaloni a palazzo corti

I pantaloni cropped a palazzo, ovvero i pantaloni larghi corti, sono la soluzione ideale per stare comodi. La loro vestibilità slim allunga le gambe e possono essere indossati con scarpe basse, sandaletti, mule o un sabot a tacco largo.

Foto Zuiki

Foto Calliope

Foto Stradivarius

Un ultimo consiglio: durante la primavera e l’estate, il modo migliore per indossare i tuoi pantaloni a palazzo è quello di abbinarli a una canottiera. Il look potrebbe concludersi con un occhiale da sole. Un vero e proprio tocco di stile! Non vi resta che scoprire nei dettagli come abbinare i pantaloni a palazzo.