“Pace fatta”, buone notizie per i due volti di Uomini e Donne: è tutto risolto

Fra pochi giorni comincerà una nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show dopo ragazzi e ragazze si mettono in gioco per tentare di trovare la donna o l’uomo della propria vita. Effettivamente sono tante le coppie che si sono formate proprio all’interno del programma e che stanno insieme anche una volta lontani dalle telecamere.

Tuttavia può succedere che, una volta usciti fuori dallo studio, si scoprano incompatibilità caratteriali o altri fattori che facciano decidere di lasciarsi perdere e di continuare le proprie vite divisi. È quello che è successo di recente a due volti di Uomini e Donne che, dopo un iniziale periodo di crisi e la conseguente rottura, hanno deciso di fare pace e riconciliarsi.

I due volti molto amati di Uomini e Donne che sono tornati insieme

Qualche giorno fa la notizia della loro rottura aveva reso tristi tutti i fan che li hanno seguiti con passione durante il loro percorso a Uomini e Donne. In realtà qualcosa era già nell’aria perché, da alcune indiscrezioni, pare che ci fosse stata una profonda crisi tra i due che non poteva che culminare con la fine della loro relazione.

Si tratta dell’ex dama del trono over Asmaa Fares e dell’ex cavaliere Cristiano Lo Zupone. I due stavano insieme da qualche mese e dopo un primo tempo felice, con tanto di viaggi e progetti di vita insieme, hanno deciso di lasciarsi. A darne notizia sui social era stata proprio Asmaa con una lunga stories n cui diceva: “A malincuore è giunto il momento di fare chiarezza. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola, non perché fosse finito l’amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali e anzi penso vadano oltre all’amore stesso.”

La ragazza aveva anche parlato del problema della gelosia e dichiarato che il suo amore è sempre stato vero. Inoltre aveva aggiunto: “Non ho mai dubitato dei miei sentimenti fino ad oggi e rifarei tutto, ma per la mia felicità e libertà di vita, ho già lottato abbastanza. Ho dovuto prendere questa scelta, non posso vedermi soffrire di nuovo per Amore.”

Sembrava tutto finito così, se non fosse che i due hanno evidentemente chiarito e deciso di tornare insieme, come si vede in una stories di Cristiano repostata dall’esperta di gossip Deianira Marzano in cui sono le due mani degli ex volti di Uomini e Donne una sull’altra. I due innamorati sono probabilmente a cena insieme dato che nella foto ci sono anche due calici di vino.

Asmaa e Cristiano hanno dunque deciso di riprendere la propria relazione e la Marzano non può che scrivere: “Pace fatta tra Asma e Cristiano.”