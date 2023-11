Paccheri ricotta e gamberi, esplosione di sapore in vista delle feste: conquistano proprio tutti

Vuoi conquistare tutti durante le feste? Prova a cucinare i paccheri con ricotta e gamberi: una vera esplosione di sapori adatta a tutti.

Il periodo del Natale porta con sé anche la voglia di cucinare e stare insieme ai propri cari. E tra le ricette speciali e sempre buone ci sono anche questi paccheri ripieni a base di ricotta e gamberi. I paccheri sono una tipica pasta di semola campana, più precisamente napoletana, e viene accompagnata molto spesso con il pesce.

In questa versione questi paccheri vengono farciti con gamberi e ricotta, un abbinamento davvero delizioso, in grado di unisce la cremosità della ricotta con la dolcezza dei gamberi.

Paccheri ripieni ricotta e gamberi: una vera delizia

Questa ricetta è perfetta per cene e pranzi in compagnia o semplicemente per prepararti un pasto diverso dal solito a base di pesce fresco. Ecco la ricetta passo passo per preparare questi paccheri ripieni di gamberi e ricotta. Ecco tutto ciò che serve per preparare questi paccheri ripieni per 4 persone.

Ingredienti per il ripieno:

8 gamberi puliti

1 spicchio d’aglio

40 ml di olio extravergine d’oliva

250 gr di ricotta vaccina

2 rametti di timo

60 gr di formaggio grattugiato

Sale e pepe q.b.

Ingredienti per il sugo:

500 gr di passata di pomodoro

1 scalogno

4 foglie di basilico

20 gr di olio extravergine d’oliva

Per guarnire:

Formaggio grattugiato a piacere

Procedimento:

Ripieno di gamberi: tritare l’aglio e soffriggere leggermente in una padella con un filo d’olio. Aggiungere poi i gamberi, una volta privati del carapace. Far saltare per circa 4-5 minuti. Aggiungere il timo, il sale ed il pepe. Spegnere il fuoco e nel frattempo tritare i gamberi e metterli nella ciotola. Aggiungere la ricotta e il formaggio grattugiato. Mescolare tutto e aggiustare di sale e pepe. Trasferire poi il composto in una sac-à-poche. Sugo: tritare lo scalogno e metterlo in padella, facendolo cuocere per almeno 10-15 minuti a fuoco basso. Se necessario, aggiungere un po’ d’acqua calda. Aggiungere la passata di pomodoro e cuocere a fuoco basso per 10 minuti. Aggiustare di sale e, una volta spento il fuoco e aggiungere il basilico. Assemblaggio dei paccheri: cuocere i paccheri in abbondante acqua salata e cuocere secondo le indicazioni. Scolare la pasta al dente. Riempire bene ogni pacchero con il composto nella sac-à-poche. Impiattamento: adagiare sul fondo del piatto il sugo e posizionare 4 paccheri a porzione. Cospargere con il formaggio grattugiato e decorare con del basilico. Servire i paccheri balli caldi, con un filo d’olio a crudo.

Ecco pronti i tuoi paccheri ripieni di ricotta e gamberi per una vera esplosione di sapori perfetta per il periodo festivo in arrivo! Saranno perfetti per qualsiasi occasione e compagnia.