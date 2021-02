Anticipazioni oroscopo settimanale dall'1 al 7 marzo

Le anticipazioni dell’oroscopo per la prima settimana di marzo riservano piacevoli sorprese per alcuni dei 12 segni dello Zodiaco. Scopriamo come andranno le cose da lunedì 1 a domenica 7, e chi è il più fortunato del periodo!

Oroscopo della prima settimana di marzo: segni top e flop

Il mese di marzo si apre all’insegna di belle sorprese e qualche piccolo intoppo, ma come andrà la settimana in arrivo per i 12 segni dello Zodiaco, dall’Ariete ai Pesci?

Vediamo subito quali sono i 2 segni che aprono e chiudono la classifica generale sull’andamento di prossimi 7 giorni. Quale sarà il segno top e quale il flop della settimana? Le nostre anticipazioni rivelano che il più fortunato, secondo le stelle, sarà il segno dei Pesci: un momento a 5 stelle per voi, baciate dagli astri e… da un fascino irresistibile che apre tutte le porte!

Bilancia è il segno in fondo alla classifica, il più sfortunato del periodo. C’è un po’ troppo squilibrio tra impegni e capacità di resistenza allo stress. Insomma, è ora di ricaricare le pile…

Anticipazioni oroscopo: come vanno gli altri segni dall’1 al 7 marzo

Le anticipazioni per il periodo da lunedì 1 a domenica 7 rivelano interessanti novità per il segno dei Gemelli, il cui intuito si rivelerà prezioso per giocar d’anticipo in molte occasioni. Bene anche il Leone, che a metà settimana potrebbe incassare una bella sorpresa.

Scorpione, pronti ad abbracciare un nuovo inizio? La settimana si apre con slancio verso grandi progetti, nel lavoro e in amore! Tra le anticipazioni che possiamo darvi, c’è qualche piccola nota amara per Ariete, Cancro, Vergine e Capricorno: stress e fatica si faranno sentire, è tempo di fare attività fisica e alleggerire il corpo e la mente!

La prima settimana di marzo sarà un banco di prova per Toro, Sagittario e Acquario: è il momento di ammettere gli errori del passato e non cedere troppo all’istinto, magari mettendo da parte quel pizzico di impulsività che rischia di peggiorare le cose…