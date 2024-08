Oroscopo settimanale 12-18 agosto: non sarà un buon Ferragosto per tutti, chi deve fare attenzione

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto: Ferragosto a rischio per alcuni segni dello Zodiaco, suona l’allarme. Stiamo per entrare nella settimana più calda dell’anno, in tutti i sensi. Quella che, oltretutto, per molti significherà finalmente l’arrivo delle vacanze. Arriva la parte centrale di agosto, quel Ferragosto a cui si guarda e che si … Leggi tutto

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto: Ferragosto a rischio per alcuni segni dello Zodiaco, suona l’allarme.

Stiamo per entrare nella settimana più calda dell’anno, in tutti i sensi. Quella che, oltretutto, per molti significherà finalmente l’arrivo delle vacanze. Arriva la parte centrale di agosto, quel Ferragosto a cui si guarda e che si aspetta per divertirsi e rilassarsi. Ma purtroppo non per tutti sarà così.

Non parliamo soltanto di coloro che, nei prossimi giorni, saranno ancora impegnati a lavorare, ma anche di tutti quelli che vivranno questo momento all’insegna di una serie di diversi problemi, sotto un influsso non particolarmente positivo delle stelle. Ricordando sempre, naturalmente, che l’oroscopo non è certo una scienza esatta e che ogni persona vive situazioni diverse dagli altri, ma una cosa è certa: lo stress si fa sentire e per qualcuno pesa più del solito.

Oroscopo di Ferragosto: giorni delicati per Toro, Gemelli, Capricorno e Acquario

Dunque, secondo l’oroscopo, i quattro segni zodiacali che vivranno un Ferragosto più complicato del previsto saranno Toro, Gemelli, Capricorno e Acquario. Segni che dovranno cercare, tra una cosa e l’altra, di trovare dei momenti in cui ricaricare le batterie e ascoltare loro stessi.

Per i nativi del segno del Toro, c’è probabilmente qualche situazione particolare che li assilla e che terrà occupati molto dei loro pensieri. Ma è una situazione meno negativa e drammatica di quello che sembra: il consiglio è quello di riuscire a relativizzare e a guardare le cose da un’altra prospettiva.

Il segno dei Gemelli, anche in capo a un anno molto stressante, sarà molto vitale ed energico, ma correrà il rischio di andare fuori fase, se non fermerà i suoi soliti ritmi incessanti. Bisogna rallentare un po’ e concedersi del relax alla vecchia maniera, svuotando il cervello e lasciando fluire le cose.

Il segno del Capricorno sarà alle prese con una settimana di riflessioni importanti e impegnative sulla vita in tutti i suoi aspetti. Ci sarà da fare chiarezza sulle cose essenziali e su quelle che sono superflue. Cosa non facile, in questo momento, ma un percorso da portare avanti senza dubbio.

Situazione simile per l‘Acquario, con tanti dubbi sui quali bisognerà evitare di arrovellarsi troppo per evitare di “fondere” il cervello. L’esigenza di ricaricare le batterie è insopprimibile, per cercare di ripartire, a settembre, con energie e spirito rinnovato.