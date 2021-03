La conoscenza dell’astrologia sta diventando sempre più diffusa e approfondita: non viene più intesa solo come uno strumento per conoscere il futuro, ma soprattutto come un metodo per conoscere meglio se stessi analizzando il proprio tema natale. Non hanno molta importanza solo il nostro segno solare, ovvero quello del periodo in cui siamo nati, e l’ascendente, ma anche dove si trovano i vari pianeti e soprattutto la luna.

Il segno lunare è quello che caratterizza il nostro modo di vivere le emozioni. Non è un caso che tutt’oggi una persona particolarmente umorale venga definita lunatica: questo perché fin dall’antichità il fluttuare degli stati mentali viene associato proprio alle varie fasi del satellite terrestre.

Conoscere la propria luna è fondamentale per lineare il proprio profilo astrologico: conosceremo meglio la nostra emotività, il nostro modo di approcciare le intuizioni e i ricordi.

Segno lunare: significato segno per segno

Dopo aver calcolato il tuo tema natale (puoi farlo sul sito di Astra inserendo la tua data e il tuo luogo di nascita), scoprirai dov’è posizionata la tua luna. Ecco il suo significato segno per segno.

Ariete

L’Ariete è governato da Marte: iò significa una certa passionalità e aggressività. Chi ha luna in questo segno è impulsivo e passionale, avventuroso e coraggioso, sempre in tensione e pronto alla competizione e anche alla provocazione. Vuole che i suoi bisogni vengano compresi senza però spiegarlo chiaramente.

Nei momenti negativi possono essere capricciosi altrimenti sanno essere degli ottimi problem-solver (sono ottimi consiglieri) e spregiudicati quando si tratta di amore. Hanno bisogno di continuo stimolo, tanto quasi da sembrare nervosi e ansioni

Toro

Chi ha la luna in Toro, segno governato da Venere, dea dell’amore, del lusso e del denaro, trova conforto in tutto ciò che è terreno e sensuale, in una continua ricerca della sicurezza interiore a livello emotivo, di pace e concretezza.

Grandi amanti dell’arte, apprezzano tutto ciò che ha graziato ed esteticamente pregevole. Amano profondamente godere di tutti i piaceri della vita: chi ha questo segno lunare è un gran viveur.

Gemelli

Il segno lunare Gemelli caratterizza le persone che sanno esprimere al meglio i propri sentimenti più profondi e che vogliono sentirsi liberi di farlo. Infatti, sono emotivamente intelligenti, molto curiosi e sperimentatori proprio perché capaci di comprendersi e conoscersi nel profondo.

Avere la luna in questo segno significa amare i legami, che siano amorosi, amicali o lavorativi, ma anche avere molta fame di libertà, che spesso manda in cortocircuito la comunicazione tra razionalità e irrazionalità.

Cancro

Il segno del Cancro, il più emotivo dello zodiaco, è governato dalla luna, rendendo chi ce l’ha particolarmente nostalgico. Questa forte emotività porterà le persone con questo segno lunare a scegliere relazioni in cui si sentono al sicuro, creando un vero e proprio nido, rifuggendo tutto ciò che è instabile. Questa natura può portare a essere un po’ ossessivi e soffocanti: bisogna saper bilanciare l’affettività.

L’animale del cancro è poi rappresentativo di due ulteriori dettagli: le chele sono lo strumento metaforico per difendersi nelle situazioni in cui non ci si sente a proprio agio, mentre il movimento laterale è sinonimo di saper vedere le situazioni da più punti di vista, una qualità molto preziosa.

Leone

Il Leone non è solo orgoglio presunzione: questo segno lunare influenza le persone a prendersi cura degli altri in modo molto amorevole e affettuoso, sia con sentimenti e gesti che con regali. Il rovescio della medaglia e che spesso questo altruismo ha l’obiettivo di portare al centro dell’attenzione chi lo fa e quindi di appagare il proprio ego che nel momento in cui verrà calpestato porterà una rottura definitiva punto Queste persone hanno bisogno di ricevere costante amore e in cambio danno La fedeltà

Vergine

governata da mercurio la Vergine lunare è analitica per natura. con passione pazienza e lealtà sono caratteristiche di questa luna, ma possono essere anche emotivamente sempre al limite, pronti esplodere da un momento all’altro ma solo per una buona ragione. per fortuna chi ha la luna in Vergine se la fa passare in fretta e non tiene il muso a lungo.

In linea con questo segno di terra, sono molto critici e schizzinosi: questo perché danno sempre il meglio di sé e hanno elevati standard per se stessi.

Bilancia

parner affettuosi amorevoli nei luna in Bilancia sfruttano il loro fascino il loro ingegno per esprimere i propri sentimenti E dimostrare affetto con regali punto Tuttavia tendono ad essere particolarmente razionali e meno motivi: questo perché la bilancia è l’unico segno zodiacale non rappresentato ha una creatura vivente bensì alla bilancia della Giustizia.

Scorpione

lo scorpione è comandato da Marte sistema tradizionale Mentre in quello moderno è Plutone. zia questo segno lunare ha un’energia intuitiva, intensa, feroce, famelica: talvolta quasi minacciosi, indossano delle maschere nel tentativo di nascondere i propri veri sentimenti punto sono persone difficili da penetrare: si concedono solo quando si fidano realmente

Sagittario

Chi ha la luna in Sagittario è una persona Attiva è propositiva. questo perché il segno governato da Giove particolarmente ottimista punto le persone che hanno questo segno lunare amano prendersi i propri rischi, avere più lunghe e profonde conversazioni intellettuali filosofiche, viaggiare girare il mondo, ma sanno anche attaccare e proteggersi.

Capricorno

Il Capricorno è governato da Saturno: Chiara luna in questo segno e riflessiva laborioso, molto Tenace determinato a raggiungere i propri obiettivi. rincorrono il successo in quanto è la dimostrazione del riconoscimento terreno punto tendono a prendere tutto molto sul serio poi che hanno un atteggiamento concreto, talvolta mettendo in secondo piano divertimento e relax.

Aquario

acquario nell’astrologia moderna è governato da Urano: questo segno lunare spinge all’esplorazione e all’indipendenza. questa luna rende le persone pioniere nei loro nel loro campo, capaci di avere intuizioni uniche stravaganti che stupiscono che li circonda. è necessario che si circondino di persone forti e sicure poiché talvolta possono risultare emotivamente distanti, soprattutto da chi non la pensa come loro

Pesci

Avere il segno lunare in Pesci significa essere creativi e sentimentali: una delle caratteristiche principali è l’ empatia, assorbendo anche le emozioni altrui . questo però può portare a un conflitto interiore poiché è difficile separare la realtà dalla proiezione emotiva così come i fatti dalle suggestioni E dai ricordi.