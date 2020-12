Dopo aver visto che piega prenderà l’amore nel 2021 per tutti i segni zodiacali, e come le Ariete, le Toro, le Gemelli e giù giù fino alle Pesci vivranno il loro rapporto con i soldi e la fortuna, passiamo al lavoro.

L’oroscopo 2021 del lavoro ci dice che cosa ci attende l’anno prossimo a livello di carriera. Potete aspettarvi il sospirato aumento? Una promozione vi farà fare quel balzo professionale che manca ormai da qualche anno? Quale segno zodiacale quest’anno è destinato a un folgorante successo lavorativo?

Vediamo segno per segno le previsioni per il lavoro 2021, con le anticipazioni sui segni fortunati e quelli per cui il 2021, a livello lavorativo, sarà un po’ meno brillante.

Leggi anche I migliori accessori per dormire da regalare a Natale

Segno fortunato: Cancro

Per voi del Cancro il 2021 sarà un anno eccellente, sotto ogni punto di vista professionale: carriera, promozioni, stipendio, successo. Nel vostro oroscopo fa capolino persino un’eredità. Più fortunate di così, ragazze!

Lavoro: Ariete, Vergine, Bilancia, Capricorno e Acquario, tutto ok

Opportunità promettenti, avanzamenti di carriera, conseguenti aumenti di stipendio… insomma, tutto bene. Niente di regalato, però: tutto quello che raccoglierete nel corso dell’anno, ve lo sarete sudato lavorando duro.

È il caso delle amiche dell’Ariete, che riusciranno ad arrivare dove si sono prefissate di arrivare, anche se con qualche difficoltà.

Ed è il caso delle native della Bilancia, che all’inizio dell’anno dovranno fare i conti con la loro solita pigrizia.

Anche le amiche della Vergine quest’anno troveranno la loro strada lavorando su un progetto da principio sostanzialmente sottostimato, ma che porterà loro tante soddisfazioni, a patto però che vi si dedichino anima e corpo.

Vale lo stesso per le nate sotto il segno del Capricorno e dell’Acquario, attese da una carriera da favola e occasioni lavorative che devono solo essere colte. Sia le une che le altre si mostreranno opportunamente ambiziose e determinate per giungere al traguardo nonostante gli ostacoli.

Toro, Gemelli, Sagittario e Pesci bene, ma percorso a ostacoli

Alle Toro, Gemelli, Pesci preme quest’anno migliorare la propria posizione lavorativa e va loro reso merito che si adopereranno fortemente affinché questo accada. C’è anche da dire che le occasioni per farlo nel loro oroscopo 2021 non mancano.

Tutte riusciranno a trovare la dimensione professionale ideale, ma c’è da percorrere una strada non priva ostacoli: le amiche del Toro dovranno fronteggiare diverse incomprensioni e tensioni. Le Gemelli in diversi periodi dell’anno dovranno in fretta saper scegliere tra opportunità differenti e talvolta discordanti, senza margine d’errore. Le amiche dei Pesci dovranno mettere da parte l’individualismo per trovare nel gioco di squadra la propria soddisfazione professionale.

Il cielo delle amiche del Sagittario quest’anno non prevede grandi balzi a livello lavorativo, anzi, la situazione dal punto di vista di carriera e riconoscimenti economici risulta abbastanza stabile, ma ciò significa che dovete finalmente focalizzarvi su cosa volete fare da grandi. E mettere le basi per farlo.

Anno così così per Leone e Scorpione

Per le amiche del Leone e dello Scorpione questo 2021, in ambito professionale, si configura come un anno di transizione, che per le Leone vorrà dire vivere diversi cambiamenti a livello lavorativo, che non daranno la stabilità desiderata, per le Capricorno il contrario, un periodo di sostanziale staticità.