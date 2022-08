Oroscopo di oggi: il segno fortunato di domenica 7 agosto

Una domenica di fuoco per le amiche dell’Ariete, il segno fortunato del giorno, che per la prima volta scoprono qualcosa che stravolge la loro routinaria vita quotidiana: la fantasia. Sarà proprio all’insegna di essa che vivranno questa giornata caldissima, ma per scoprire in che modo continuate a leggere l’oroscopo del segno fortunato di oggi!

Intensità e passione per le amiche Ariete

Carissime Ariete, la vostra anima dolce, premurosa, timida e titubante forse si è assopita o forse è svenuta per il caldo. Fatto sta che ha lasciato il posto, almeno per oggi, al vostro dark side: passione e determinazione sono i capisaldi di questa domenica.

Cosa vuol dire? Che avete voglia di sperimentare sotto le coperte e fuori dalla vostra comfort zone, che volete spingervi oltre, assaporando aspetti del vostro carattere che avete lasciato in penombra per troppo tempo. Qualcuno vi piace? Oggi non sarà un problema fare il primo passo.

È una domenica di fantasia in cui avete voglia di essere trascinate dalla corrente ed esplorare cose insolite. Prendete ispirazione dal look con gonna di Brad Pitt e dalla sua sicurezza nell’infrangere le “regole”.

