Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 25 luglio 2022

Un inizio settimana scoppiettante per alcune di voi, che ritrovano il gusto per il rischio e per le situazioni borderline. Nella zona grigia tra possibile e impossibile, voi donne del Toro sguazzate come sirene alla ricerca di uno sprint che vi collocherà ai vertici di un progetto.

L’oroscopo del segno fortunato di questo lunedì 25 luglio ha scoperto le carte, scoprite di più continuando a leggere!

Toro: un impulso di novità incrina il torpore degli ultimi giorni

Carissima Toro, oggi è una giornata super per te! Eri da tempo alla ricerca di qualcosa in cui gettarti a capofitto per evadere da una realtà a volte opprimente o, ancor peggio, piatta come il mare di un tramonto estivo.

Bene, hai trovato la tua stella polare, quel progetto da molti ritenuto ambizioso e inarrivabile ma che stuzzica la tua fantasia e ravviva le sinapsi. A metà tra il Dottor Frankenstein e Serena Van Der Woodsen, cedi alla voglia di emergere dalla massa e diventare un’icona: quando, se non oggi che hai tutte le stelle dalla tua parte, potrai realizzare il tuo sogno?

Indossa uno dei tuoi vestiti corti preferiti e un accessorio che ti dà sicurezza e metti a tacere la vocina che sussurra “non è possibile”.

