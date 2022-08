Oroscopo di oggi: il segno fortunato di mercoledì 24 agosto

Come ogni giorno anche oggi gira la ruota dello zodiaco e ci svela quale sarà il segno fortunato: questo mercoledì si tratta del Toro! Un segno terreno, passionale e determinato che però ha anche tanta tanta dolcezza da distribuire a chi se la merita.

Vediamo insieme quali aspetti sono top nel segno fortunato dell’oroscopo del giorno!

Toro strepitosa: sei la queen dell’oroscopo

Carissima Toro, non possiamo che inchinarci alla tua forza questo mercoledì. Sei il segno fortunato del giorno e si vede: hai la forza necessaria per affrontare tutti gli imprevisti e accartocciarli nel tuo pugno. Determinata e grintosa, oggi non hai né tempo né voglia di sottostare a incomprensioni, hai altro a cui pensare.

L’amore ti mostra un lato del tuo carattere che spesso tieni nascosto e lo fa lasciandoti un po’ sorpresa: avresti mai pensato di essere così dolce e premurosa con qualcuno? Hai trovato quella persona che sa come prenderti e con lei puoi lasciar cadere le difese e diventare uno zuccherino! La fiducia è tutto, se pensi che sia quello giusto non aver paura e buttati a capofitto.

Oroscopo del giorno, oggi mercoledì 24 agosto 2022: le previsioni di tutti i segni zodiacali

