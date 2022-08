Oroscopo di oggi: il segno fortunato di martedì 23 agosto

Marte è entrato nel segno dei Gemelli e ci resterà per moltissimo tempo, fino a marzo 2023, operando una serie di cambiamenti che investiranno tutti i segni zodiacali. Oggi però quello che risente in modo più positivo di questo ingresso potente è l’Acquario, segno fortunato del giorno!

Scoprite con noi tutti i dettagli del segno che domina l’oroscopo del giorno di martedì 23 agosto 2022.

Intelligenza e creatività vi abbracciano forte, Acquario

Sei il segno più geniale dell’oroscopo, Acquario, ma non per questo te la passi sempre bene. Essere troppo sensibili a volte ti pesa, ma non oggi che sei il segno fortunato del giorno! Questo martedì è tutto all’insegna della creatività: riesci a esprimere te stessa nei tempi e nei modi che vuoi, soprattutto con chi vuoi.

Marte influenza il tuo coraggio e ti spinge a non tollerare più alcuni comportamenti di chi ti circonda, optando per una tranquillità dell’anima che passa anche attraverso una momentanea solitudine. Che non si accompagna, però, alla tristezza bensì alla contemplazione.

Hai bisogno di staccare la spina dall’ipocrisia e spendere il tuo tempo prezioso solo con chi ti fa stare bene, amici, parenti o una persona speciale.

