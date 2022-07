Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 20 luglio 2022

Se in questo mercoledì normale, quasi banale oseremmo dire, ti ritrovi a fissarti incredula allo specchio o imbambolarti mentre compi i gesti semi-automatici della quotidianità, forse appartieni al segno fortunato del giorno!

Un evento si svela agli occhi di queste donne come un’epifania, travolgendole con la sua potenza positiva. Eppure era lì da un po’, ma si sa, in fondo siamo tutte San Tommaso quando ci mettiamo. Curiose di sapere di che segno stiamo parlando? Continuate a leggere!

Vergine del cuore, senti le campane?

Dolcissima Vergine, noi te lo avevamo anticipato già alla fine dell’anno ma non ci hai creduto e ora cadi dal pero come una Jane Bennet qualsiasi. Romanticissima, fiduciosa e fedele, forse un pelino ingenua: praticamente un esemplare da preservare, di cui c’è sempre più bisogno nel mondo di oggi.

Va bene, vuotiamo il sacco – anche se ti basterebbe rileggere il nostro oroscopo del matrimonio – e ti diciamo che finalmente hai scelto una direzione incredibile per la tua vita. E non intendiamo il matrimonio come coronamento di un amore, come fine ultimo cui tendere e bla bla bla…no! Hai trovato l’incastro perfetto con qualcuno che sa come prenderti, come smussare gli angoli della tua inquietudine e gettare via la pellicola di cinismo che da sempre ti avvolge.

Che poi questo porterà come risultato quello di sentire in lontananza (ma non troppo) le campane della festa è un plus da non disdegnare. Fosse anche solo per la torta!