Oroscopo di oggi: il segno fortunato di venerdì 19 agosto

Il mare è mosso per molte di noi in questi giorni turbolenti, non certo per le donne del segno dei Pesci che sono le fortunate di questo venerdì. L’oroscopo è favorevole e i pianeti sono allineati per portare prosperità: in cosa eccelleranno le pescioline oggi?

Scopritelo continuando a leggere l’oroscopo del giorno di venerdì 19 agosto 2022!

Pesci super cool: le stelle sono dalla vostra parte

Carissime Pesci, l’oroscopo vi sorride e tutto sembra andare a gonfie vele per voi in questo venerdì movimentato. Il cuore è in subbuglio, forse forse qualcuno vi intriga finalmente!

Voi che siete così pacate e riflessive oggi siete in preda alle famigerate farfalle nello stomaco: una sensazione che vi mette i brividi, ma sono brividi d’amor! Osate più che potete, buttatevi a capofitto in questo marasma sentimentale, oggi più che mai!

