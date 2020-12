Gli astrologi sono finalmente usciti con le previsioni dell’oroscopo dell’amore per il 2021.

Quale segno zodiacale è vicino al matrimonio? Quale troverà l’anima gemella? In attesa di pubblicare l’oroscopo 2021 di ciascun segno zodiacale, ecco la panoramica delle previsioni sintetiche dell’oroscopo dell’amore per l’anno prossimo.



Vi anticipiamo che sarà un grande anno d’amore per il Toro, e Leone e Pesci seguono a ruota. Assestamento e ripartenza per molti dei segni che nel 2020 con l’amore hanno dovuto un po’ combattere, come Ariete, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario.

Qualche litigio derivante per lo più dalla mancanza di autostima per Gemelli, Cancro e Bilancia: quest’anno in ambito amoroso vi aspetta un bel lavoro, ma più che altro da fare su voi stesse.

Non troppo bene le nate sotto il segno della Vergine, anche se non va malaccio per le single.

Vediamo nel dettaglio, dunque, cosa le stelle hanno in serbo per l’amore 2021!

Il segno più fortunato dell’anno in amore: il Toro

Sì, amiche del Toro, quest’anno è il vostro l’oroscopo più fortunato in ambito amoroso: troverete l’anima gemella e vivrete amori da film.

Per quelle tra voi che sono in coppia, intimità ed emozioni mai provate.

Vi aggiudicate 5 stelline, il massimo.

Oroscopo dell’amore 2021 fortunato anche per Leone e Pesci

Dopo il Toro, è il vostro il segno più fortunato nell’amore di questo 2021, care Leoncine.

È tutto così meraviglioso, appagante, profondo, che non potrete non pensare al matrimonio. Per le single sempre del segno del Leone, anima gemella con compatibilità 100% dietro l’angolo.

Al terzo posto, l’oroscopo dell’amore dei Pesci.

Sarete innamorate per tutto l’anno, proprio come piace a voi.

Farfalle nello stomaco, romanticismo, passione: ecco come sarà il vostro 2021 in ambito amoroso.

Passerà? Non del tutto, ma pian piano diventerà tutto profondo e naturale. È il vero amore, ragazze.

A Leone e Pesci assegniamo quattro stelline.

Bene l’amore per Ariete, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario

Ma non benissimo, purtroppo.

II segni zodiacali dell’Ariete, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario sembrano infatti superare i litigi e i momenti bui dell’anno scorso e si avviano verso una risoluzione quasi totale dei problemi.



Un anno di ripartenza per tutte, con qualche differenza tra i veri segni ma sostanzialmente a tre stelle.

Se le amiche Sagittario, Scorpione e Capricorno, lasciandosi alle spalle i problemi degli anni passati, si mostrano decise a ricominciare e pronte per una storia d’amore matura al cui centro c’è la comunicazione franca e aperta col partner, non si può dire lo stesso per le altre, che sembrano non aver ancora fatto totalmente i conti con il passato.

È il caso delle amiche dell’Ariete, che mostrano un’invidiabile forza di volontà nel voler rendere stabile il proprio rapporto, ma a costo di qualche rimasuglio di litigio.

O delle nate sotto il segno dell’Acquario, che vivranno finalmente una condizione di amore romantico e appagante, ma è meglio che per quest’anno si concentrino su questo, ed evitino progetti a lungo termine (leggi matrimonio).

Per Gemelli, Cancro, Bilancia un anno d’amore così così

Ansie, preoccupazioni, insicurezze. Quest’anno, care amiche dei Gemelli, Cancro e Bilancia, in amore va così.

Le amiche dei Gemelli, complice Mercurio, dovranno combattere coi loro fantasmi sentimentali almeno fino a metà agosto. Dovranno aspettare settembre per uscire dal tunnel della mancanza di autostima le nostre amiche del Cancro. Le nate sotto il segno della Bilancia porteranno all’interno della loro relazione le rivalità che derivano dal loro ego ipertrofico, accumulando conflitti.

Oroscopo Vergine: anno d’amore da dimenticare

Le amiche accoppiate della Vergine potrebbero mettere in atto comportamenti così distruttivi da minare la stabilità del loro rapporto, arrivando a pensare seriamente di buttare tutto all’aria.

Prima di prendere decisioni avventate, provate a rimettere insieme la vostra storia, trovando motivazioni e attività che vi aiutino a ripartire.

Un po’ meglio se siete della Vergine ma single: vivrete un periodo di grande attrazione, brillerete di luce propria, e farete girare più di una testa.