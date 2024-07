Oroscopo della settimana, cosa dicono le stelle

L’oroscopo della settimana si fa sempre più interessante per alcuni segni in particolare. Cosa dicono gli esperti a riguardo e quali saranno i 3 segni più fortunati a partire da lunedì?

Ci lasceremo luglio alle spalle e daremo il benvenuto ad agosto, mese in cui potrebbero cambiare molte cose per tantissime persone. Le stelle parlano chiaro: i segni più fortunati della settimana sono proprio loro.

L’oroscopo della settimana: i 3 segni più fortunati

C’è chi incontrerà la fortuna a partire da lunedì e chi, invece, dovrà attendere il fine settimana. Nonostante ciò, questi saranno sette giorni all’insegna delle soddisfazioni, del divertimento e… dei sentimenti!

Ariete, la fortuna incontra l’amore

Ebbene sì, caro Ariete sei pronto a vivere momenti romantici e giornate piene d’amore? La fortuna finalmente girerà dalla tua parte e lo noterai specialmente durante questa lunga e calda fine settimana di luglio!

L’amore ti farà vivere un sogno ad occhi aperti, specialmente nel fine settimana che avrai anche la luna dalla tua parte. Nonostante rientri tra uno dei segni più fortunati della settimana, porta attenzione alle giornate di giovedì e venerdì: qualcuno sul posto del lavoro potrebbe mettere a dura prova le tue reazioni… Il tuo giorno più fortunato in assoluto potrebbe essere proprio sabato!

Toro, il lavoro ti regalerà tante soddisfazioni

Anche per te, Toro, questa settimana inizierà alla grande: il tuo giorno fortunato secondo le stelle è proprio lunedì, quindi dopo il tuo fine settimana frenetico non potrai che lasciarti questo mese di luglio alle spalle con serenità e tanta soddisfazione!

Specialmente per quanto riguarda il lavoro, la fortuna sembra essere dalla tua parte. Attento, però, perché la vita di coppia allo stesso tempo potrebbe non essere baciata poi così tanto dalla fortuna…

Leone, sempre più splendente

Per te l’entusiasmo sembra aver preso il sopravvento. Leone, le tue giornate si fanno sempre più interessanti e tutto sembra girare nel verso giusto! Specialmente il tuo cuore sembra aver notato quanto tu in questo periodo sia fortunato, e chissà se è finalmente giunto il momento di condividere i propri sentimenti con qualcuno in particolare…

Lunedì partirà alla grande, ma la settimana si concluderà con notizie ancora più belle ed entusiasmanti! Secondo le stelle il tuo giorno fortunato della settimana è proprio domenica. Darai il benvenuto al mese di agosto con gioia e serenità.