Oroscopo della settimana, cosa dicono le stelle dal 5 all’11 agosto

Per molti sono arrivate le tanto attese ferie, c’è chi la trascorrerà in total relax, chi invece dovrà affrontare sfide sia personali che lavorative abbastanza impegnative. Cosa dicono le stelle e qual è l’oroscopo della settimana dal 5 agosto all’11 agosto?

Ecco i 3 segni zodiacali più fortunati che vivranno una settimana all’insegna delle novità, la fortuna busserà alla loro porta e renderà questo mese afoso di agosto ancora più stravolgente!

I 3 segni zodiacali più fortunati della settimana 5-11 agosto

Gli esperti hanno rilasciato le novità riguardo l’oroscopo della seconda settimana del mese di agosto. Un mese che porterà a termine diverse attività e aprirà le porte a tante altre belle notizie, ecco quali sono i 3 segni baciati dalla fortuna!

Buone notizie per il Toro

Anche il segno del Toro finalmente inizierà a vedere un po’ di luce. Tirare un sospiro di sollievo dopo settimane intense sia fisicamente che psicologicamente non può che essere positivo per te, inoltre la fortuna inizierà a girare dalla tua parte in quanto Venere tornerà a sostenerti specialmente nell’ambito sentimentale!

Respirerai energie positive che vorrai condividere con chi hai accanto, le giornate di martedì e mercoledì potranno senza dubbio rappresentare qualcosa di importante per te. Nonostante la tua settimana inizi alla grande, fai attenzione alla giornata di domenica: qualcosa potrebbe buttarti giù di morale, ma tu non demordere!

Scorpione sempre più fortunato

Il pianeta dell’amore sarà a tuo favore, caro Scorpione finalmente potrai iniziare a vivere una situazione di coppia più sana e soprattutto metterai un punto a tutto ciò che ti ha portato a discutere con il partner negli ultimi mesi.

Il primo giorno della settimana, ovvero il lunedì, potrebbe non essere del tutto piacevole, nei giorni successivi però inizierai a tirare un sospiro di sollievo e la ruota inizierà a girare dalla parte giusta. Terminerai la settimana con serenità, secondo le stelle infatti il tuo giorno fortunato è proprio domenica!

Capricorno con Venere a favore

Il terzo segno zodiacale più fortunato della settimana sei proprio tu, Capricorno, e a quanto pare non sarà l’unica perché tutto il mese di agosto potrai essere baciato dalla fortuna! Ricomincerai ad avere un po’ di sollievo e a sentirti più sereno, inoltre l’avvicinamento di una persona in particolare renderà le tue giornate ancora più piacevoli.

E tu sei uno di questi segni zodiacali oppure no? Continua a seguirci per scoprire sempre cosa succederà al tuo segno zodiacale!