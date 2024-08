Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto: 3 segni più fortunati

L’oroscopo della settimana dal 19 agosto al 25 agosto si fa molto interessante. Per alcuni segni zodiacali la fortuna sarà protagonista assoluta di questi giorni di metà agosto. Manca poco più di un mese e l’estate diventerà un ricordo molto lontano, per 3 segni zodiacali, però, questi potrebbero essere dei giorni in cui la loro vita potrebbe subire un grande cambiamento…

3 segni zodiacali più fortunati della settimana

Quali sono i 3 segni zodiacali più fortunati della settimana? Se appartiene a uno di questi segni, apri bene gli occhi: la fortuna sarà dalla tua parte!

Cancro sempre più fortunato

Il tuo segno è senza dubbio uno dei più apprezzati, dall’animo sensibile ed estremamente ricco di empatia con chiunque abbia di fronte, caro Cancro la ruota sembra girare dalla tua parte nell’ultimo periodo.

Sei uno dei tre segni zodiacali più fortunati della nuova settimana, il mese di agosto procede a gonfie vele per te. Il giorno fortunato della settimana è proprio martedì, quindi lasciati trasportare dalla fortuna per prendere finalmente delle decisioni che fino ad ora hai rimandato.

Nonostante ciò, il weekend sarà ancora più speciale: presta attenzione alle giornate di sabato e domenica, la luna a tuo favore ti permetterà di vivere un fine settimana indimenticabile!

Capricorno con Venere favorevole

Non sei sicuramente uno dei segni zodiacali più romantici e più affettuosi, nonostante ciò l’amore sembra essere al centro dell’attenzione in quest’ultimo periodo. Caro Capricorno, con Venere favorevole riuscirai a fare un passo che fino a poco tempo fa ti sembrava molto più lungo della gamba…

Parla col partner di questo tuo progetto, e finalmente potrai tirare fuori quel tuo lato romantico che riservi ai più stretti. Lasciati trasportare dal tuo istinto, perché la fortuna sarà dalla parte! Le giornate più fortunate saranno martedì, mercoledì e anche sabato. Tra giovedì e venerdì, però, potresti vivere qualche momento di tensione, nulla di preoccupante però!

Ariete, apri bene gli occhi!

Il tuo essere energico e focoso, a volte anche impulsivo, potrebbero aiutarti ad affrontare determinate sfide in questo mese di agosto. La settimana dal 19 al 25 agosto sembrerebbe promettere molto bene per te. Grandi notizie arriveranno per te, grazie al transito favorevole di Mercurio.

Ariete, la fortuna di questa settimana ti darà la giusta spinta per avviare un progetto importantissimo per te. La giornata più fortunata sarà quella di giovedì, quindi preparati ad affrontare un fine settimana all’insegna delle sorprese!