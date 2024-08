Oroscopo della settimana: cosa succede a questi segni zodiacali

Una nuova settimana ha inizio, tanti sono in partenza, altri invece sono appena rientrati dalle vacanze. Saranno giorni particolari un po’ per tutti, questo perché dopo la settimana di Ferragosto si ritornerà alla solita routine. Quale sarà l’oroscopo della settimana? Cosa dicono le stelle? Ecco quali saranno i 3 segni più fortunati della settimana!

Quali sono i 3 segni più fortunati della settimana

La settimana sarà piena di sorprese per molti, ecco quali sono i 3 segni più fortunati della settimana!

Bilancia sempre più fortunato

Mercurio è finalmente tornato a tuo favore, caro segno della Bilancia finalmente anche per te inizierà a girare la ruota dalla giusta parte. Dal carattere diplomatico e creativo, la tua fedeltà e il tuo essere socievole ti aiuteranno ad ottenere grandi cambiamenti in diversi ambiti.

Questa sarà per te una settimana molto fortunata, ma presta attenzione perché probabilmente la fortuna continuerà a seguirti anche nei prossimi mesi. Ebbene sì, si prospetta per te un autunno interessante ricco di sorprese e soddisfazioni! Il tuo giorno fortunato potrebbe essere proprio mercoledì.

Cancro con Venere a favore

Venere a favore è sicuramente d’aiuto, anche per te, Cancro, sarà una giornata all’insegna della fortuna e… dell’amore! Se sei single sicuramente dovrai aprire bene gli occhi e osservare da altri punti di vista qualcuno vicino a te, metti da parte per un momento la tua timidezza e fai il primo passo. La tua sensibilità e il tuo essere intuitivo ti aiuteranno ad affrontare determinate situazioni in maniera più pacifica e serena.

Se hai un partner vivrai momenti più che piacevoli e indimenticabili, la tua emotività e il tuo animo sensibile rafforzeranno la coppia e ti permetteranno di avvicinarti ancora di più al tuo partner. Il giorno più fortunato della settimana sarà proprio lunedì, quindi buone notizie per te sin dal primo giorno della seconda settimana di agosto!

Ariete baciato dalla fortuna

Per il segno dell’Ariete si prospetta una settimana ricca di incontri interessanti. Ma non solo, l’energia prenderà il sopravvento tanto da riuscire ad affrontare con molta più tranquillità situazioni solitamente stressanti per te. Apri gli occhi sia a livello personale che in ambito lavorativo, la tua vita potrebbe essere stravolta da un momento all’altro!

Con la fortuna dalla tua parte e il tuo essere deciso, e talvolta anche molto testardo, riuscirai a raggiungere degli obiettivi che fino a poco tempo fa sembravano quasi impossibili da raggiungere. Il giorno più fortunato della settimana sarà proprio martedì.