Oroscopo dei colori, questi sono i più sfortunati per ogni segno zodiacale

Tutti i segni dello Zodiaco vantano delle peculiarità, che derivano dalle influenze astrali, anche se ovviamente si parla di solito di “linee guida generiche”, perché solamente scoprendo il proprio quadro astrale completo si possono ottenere informazioni dettagliate. Ogni segno si distingue dall’altro innanzitutto per l’influenza del Pianeta che lo governa, che di conseguenza regala diversi tipi di carattere, di aspirazioni, di pregi e di difetti.

Oltre a queste sfumature, però, l’Oroscopo dei colori ci ricorda che l’influenza di questi è molto importante, e dunque ogni segno dovrebbe sapere quali sono quelli che portano energie positive e quelli invece che regalano energie negative. Non a caso l’armocromia è una forma di analisi del colore che si appresta a dare soluzioni nel comparto moda e design e persino in quello del benessere. Basti pensare, a questo proposito, all’utilizzo delle luci colorate nelle SPA, appositamente studiato per innescare relax.

Scopri qual è il tuo colore sfortunato in base al segno zodiacale

Tutti noi abbiamo un colore preferito, quello che magari prediligiamo per gli abiti o per l’auto, e che ci regala, anche se inspiegabilmente, un po’ d sicurezza. Di contro, ogni persona prova un’istintiva repulsione per altri colori, semplicemente perché non avverte sintonia con essi. Ebbene, si tratta di sensazioni istintive che non andrebbero sottovalutate, perché secondo l’Astrologia esiste davvero un colore in grado di portare sfortuna, che è diverso in base al segno zodiacale.

Saperlo, significa evitare di circondarsi di oggetti o abiti e accessori di quel dato colore, e chissà, magari affrontare un colloquio di lavoro senza lo sfavore delle stelle. Può sembrare strano ma la mente riesce a giocare brutti scherzi quando è influenzata negativamente, tanto che tutti almeno una volta nella vita hanno deputato a qualche oggetto in particolare “la colpa” delle disgrazie avvenute. Si tratta di un processo mentale assolutamente normale, che serve ad accettare anche gli eventi negativi.

Naturalmente per quanto riguarda i colori sfortunati siamo di fronte a una forma di superstizione, anzi, di un gioco divertente che possiamo fare sotto l’ombrellone insieme agli amici, e scoprire se davvero le stelle ci avevano visto giusto. Ecco dunque quali sono i colori da evitare in base al segno.