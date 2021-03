L’ora legale è alle porte, finalmente! Potremo spostare le lancette dei nostri orologi in avanti per godere pienamente delle giornate più lunghe e più luminose.

Ecco allora una lista delle cose che dovete assolutamente fare sfruttando al massimo quei momenti di luce in più e che vi permetteranno di fare il pieno di buonumore.

Ora legale, ecco cosa dovete assolutamente fare

L’Italia passerà all’ora legale nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, alle 2 di notte. Questo vuol dire che domenica mattina dormiremo un’ora in meno, ma in compenso potremo godere di un’ora di luce naturale in più alla sera.

Leggi anche I migliori musical teatrali e film musicali da vedere in streaming

Ecco quindi come sfruttare al meglio quell’ora in più di luce e di buonumore.

Sfruttate quell’ora in più in terrazzo o in giardino

Sì, siamo nel bel mezzo di una pandemia globale e la nostra vita, da un anno a questa parte, è fatta principalmente di restrizioni e di rinunce. Questo però non vuol dire che non possiamo sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal nostro terrazzo o dal nostro giardino.

Approfittate quindi di quell’ora di luce naturale in più per organizzare un aperitivo con i congiunti in terrazzo o in giardino. Non c’è proprio nulla di meglio di godersi gli ultimi raggi di sole della giornata all’aperto, stringendo tra le mani una bella bevanda fresca e fantasticando sull’estate che è alle porte.

Non avete un giardino o un terrazzo? Non scoraggiatevi, potete sempre usare il balcone, come insegnano gli universitari fuori sede. Insomma, non avete proprio scuse.

Corsetta o passeggiata al calar del sole

L’aria che comincia a intiepidirsi e le giornate che si allungano fanno venire proprio voglia di fare attività all’aperto. E dunque, perché non sfruttare proprio le ultime ore di sole e di luce naturale della giornata per fare un po’ di movimento?

Indossate il vostro migliore outfit da palestra e uscite, il vostro buonumore vi ringrazierà di certo. E poi quanto può essere romantico passeggiare all’aperto e guardare il sole che tramonta all’orizzonte? In più, l’attività fisica fa solo che bene, quindi no, anche in questo caso non ci sono scuse.

Fate il pieno di foto e selfies

Ogni buona influencer insegna che l’ora d’oro, o golden hour, come preferite, è il momento ideale per scattare delle fotografie semplicemente perfette.

Nei momenti che precedono il tramonto infatti potrete sfruttare la luce solare naturale per scattare delle foto dai meravigliosi colori caldi e soft e ombre lunghe.

Fate dunque il pieno di foto di paesaggi e selfies. Il vostro buonumore (e la vostra galleria di Instagram) ne trarranno sicuramente grande beneficio.

Quella del 2021 potrebbe essere l’ultima

Inoltre, pare proprio che questa del 2021 potrebbe essere l’ultima volta che vedremo l’ora legale. Infatti, secondo quanto stabilito dall’Europa, ogni paese potrà decidere se mantenere o meno il doppio orario.

Meglio quindi non perdere il momento e approfittare dell’ultima occasione in cui potremo dire di aver goduto al massimo della famosa ora di luce in più.