Ora che l’estate sta per finire non gettare la crema solare avanzata: con queste idee zero sprechi

L’estate sta finendo e la crema solare non verrà più utilizzata: non commettere lo stesso errore degli anni precedenti, ma utilizzala in casa dopo la sua scadenza.

Quando pensiamo all’estate non possiamo dimenticare di parlare di creme solari, specie in questo periodo giocano un ruolo fondamentale e ci permettono di proteggere la nostra pelle. Purtroppo, però, il più delle volte, si finisce per non consumarla tutta e i flaconi inevitabilmente finiscono tra i rifiuti. Questo prodotto ha una scadenza che il più delle volte va dai 6 ai 12 mesi.

Vi consigliamo di seguire sempre le indicazioni riportare sulla confezione, così solo sarà possibile scongiurare spiacevoli inconvenienti. Se vi siete resi conto che è scaduta non temete è possibile utilizzarla in altri modi e l’obiettivo di oggi è quello di spiegarvi tutti questi trucchetti, così facendo sarà possibile non sprecarla.

Non gettare la crema solare scaduta riutilizzala per fare altro

La crema solare nel periodo estivo non può certo mancare, ma a volte non si fa in tempo a finirla e inevitabilmente finisce tra i rifiuti. Sappiate, però, che questo prodotto si appresta a diventare un nostro alleato anche in casa. Non tutti lo sanno, e per anni l’errore che molto spesso è stato commesso è stato quello di gettare frettolosamente la crema, ma quest’ultima può tornare veramente utile. In che modo? In realtà, non esiste un’unica soluzione e a breve vi spiegheremo il motivo.

In casa può essere, ad esempio utilizzata per pulire i divani in pelle. Come? I passaggi da seguire sono semplicissimi, basterà versare una piccola quantità di crema solare su un panno umido e in seguito si potrà andare ad applicare sull’intera superficie, bisognerà strofinare e alla fine si potrà procedere con il risciacquo, per farlo possiamo servirci solo di un panno inumidito con acqua. Allo stesso modo possono essere trattate anche le borse di pelle, basterà seguire lo stesso procedimento.

Utilizza la crema solare per le tue faccende domestiche

In casa sono tantissimi quelli che possiedono dei mobili in legno, ma pochi sanno che la crema solare può essere impiegata per fare tornare queste superfici lucide. Si sa con il tempo, la lucentezza può andar via piano piano, ma la crema solare può essere utilizzata per far tornare tutto come nuovo. In che modo in questo caso bisogna agire? Anche in questo caso dobbiamo necessariamente procurare un panno e versare una piccola quantità di crema solare, a quel punto strofiniamo delicatamente e attendiamo circa 5 minuti, risciacquiamo con acqua e i mobili in legno brilleranno come un tempo.

Tenere la crema solare in casa è utile anche per eliminare i fastidiosi residui di colla, i passaggi da seguire sono alla portata di chiunque, basterà procedere versando il prodotto sulla zona da trattare, lasciarla agire per circa 15 minuti e poi risciacquare servendosi solo di acqua. La crema solare può essere utilizzata anche per idratare la pelle, basterà applicarla come normalmente siamo soliti fare. Può tornare utile anche per i capelli, in questo caso vi consigliamo di applicarne un po’ sulle lunghezze prima di fare lo shampoo, lasciamo in posa per 15 minuti e, infine, procediamo con il tradizionale lavaggio. Dopo aver elencato tutti questi utilizzi una domanda sorge spontanea: non sarebbe un vero peccato gettarla tra i rifiuti?