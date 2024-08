Onde nei capelli, apri il cassetto della nonna: torna di moda l’accessorio retrò

Vuoi avere dei capelli perfettamente mossi senza spendere un capitale dal parrucchiere? Ecco come puoi fare in casa!

I capelli sono una parte molto importante del nostro look, ecco quindi che ci dedichiamo moltissimo tempo. Partiamo già dalla scelto dello shampoo o del balsamo. Passando poi per le varie maschere ed i prodotti per lo styling. Ma noi oggi ti vogliamo svelare un segreto incredibile.

Arriva direttamente dalle nostre nonne. Ecco come avere dei capelli perfettamente mossi in poco tempo e senza spendere neanche un euro per dei prodotti. Ti abbiamo incuriosito? Ne siamo certi, scorri le prossime righe e prendi appunti.

Capelli mossi in casa senza spendere nulla? Assolutamente si, ecco come

Il segreto per dei capelli mossi, anche se non molto lunghi, è in qualcosa che le nostre nonne hanno da sempre. Impossibile che tu non ne abbiamo mai visto uno. Hai capito a che cosa ci riferiamo? Ovviamente ai bigodini! Nelle case, specialmente della nonna ci sono sempre.

Sono stati un vero e proprio boom negli anni 50, dove tutte le donne avevano queste onde bellissime. Di recente non capita molto spesso di vedere una donna con i bigodini in testa. Sono perfetti, però, per tutti i capelli, anche se non particolarmente lunghi.

Avendoli poi già in casa non dobbiamo spendere nulla ma solamente aprire il cassetto della nonna, non male vero? Ma vediamo meglio insieme i vari tipi perché non sono tutti uguali. Se i roller sono grandi servono per i capelli lunghi o se cerchiamo un piega liscia.

Quelli piccoli, al contrario, sono perfetti se abbiamo i capelli corti o vogliamo un look super riccio. Questi vanno applicati direttamente sui capelli bagnati ed hanno un tempo di posa. Dal parrucchiere sotto al casco, ti ricordi di averli visti vero?

Se, come capita sempre, andiamo di fretta possiamo farlo con il phon ma il risultato, ovviamente, non sarà la stessa cosa. Ci sono poi in commercio altri tipi di roller. Come ad esempio quelli autoriscaldanti oppure in spugna. Anche in silicone. Ma se abbiamo i capelli corti quanto tempo dobbiamo tenere i roller?

Noi vi consigliamo tutta la notte, specialmente se abbiamo i capelli lisci o se li vogliamo super ricci. La grandezza ideale è quella tra i 25 ed i 30 millimetri. Partiamo poi, sempre, dalla parte vicino alla testa per procedere con il resto. Sai quanto durano una volta fatti i capelli? Almeno un paio di giorni mentre da capello asciutto massimo una giornata.