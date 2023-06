Olio per massaggi, come preparalo in casa: risparmi molti euro

L’olio per massaggi è piuttosto costoso, tuttavia si può preparare anche in casa spendendo pochissimo con una ricetta facile e veloce.

L’olio per massaggi è utile sia per fare trattamenti per il relax e il benessere del corpo che per rilassare la mente. Si può usare per andare a trattare in autonomia alcune zone specifiche, come le gambe, i glutei e la pancia.

I massaggi fai da te sono economici e semplici da realizzare e hanno anche tantissimi benefici. Sono idonei per determinare un rilassamento muscolare e generalizzato, da fare dopo un allenamento intenso, oppure dopo una lunga passeggiata.

Sono perfetti anche quando si vuole distendere qualche area del corpo o semplicemente per migliorare la bellezza della pelle. Nonostante l’olio non sia obbligatorio per fare il massaggio, è in grado di renderlo migliore, sia dal punto di vista pratico – poiché le mani non fanno attrito sulla pelle – che per una questione di beneficio diretto della cute che così lo assorbe e viene nutrita.

Olio per massaggi fatto in casa: gli ingredienti e la preparazione

Per preparare in casa l’olio per massaggi occorrono pochi ingredienti, che consentiranno di ottenere un prodotto adatto a tutti senza limiti di età. Per farlo occorrono:

100 ml di olio alla mandorla

10 gocce di olio di sandalo

10 gocce di olio alla vaniglia

10 gocce di olio di neroli

Basta versare l’olio di mandorla in un contenitore e poi unire le gocce, quindi mischiare il tutto e lasciare riposare. L’olio si può conservare tranquillamente. Si possono scegliere delle varianti tenendo conto di quello che è il gusto personale, ad esempio con la menta oppure con gli agrumi. La cosa importante è non eccedere con le gocce altrimenti diventerà molto fastidioso e troppo forte.

Il risultato finale è sorprendente e molto gustoso, da usare ogni volta che si vuole fare un bel massaggio. Le gocce si trovano facilmente sia online che nei negozi di cosmetica. In alternativa potete anche optare per prodotti esclusivamente naturali, mettendo a macerare nell’olio di mandorla una bacca di vaniglia, dello zenzero tritato e degli agrumi secchi.

Tutto ciò che si desidera per dare una bella profumazione finale. Attenzione a non introdurre agenti irritanti che potrebbero causare allergie sulla pelle come peperoncino o altre spezie, che in questo caso non sono indicate assolutamente per il contatto diretto. Una volta terminato si può provare anche una ricetta differente così da avere sempre in casa un olio particolare e totalmente naturale.