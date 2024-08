Olimpiadi 2024, le unghie più strane delle atlete

Olimpiadi 2024: non solo sport ma anche Nail-Art sfavillanti e creative tra simboli di pace e bandiere nazionali

Le Olimpiadi 2024 a Parigi sono giunte al termine. I Giochi Olimpici si concludono con un totale di 40 medaglie per l’Italia: 12 d’oro (due in più rispetto a Tokyo), 13 d’argento (tre in più di Tokyo) e 15 di bronzo.

Questi giochi, però, non sono solo stati un evento sportivo, ma anche un’occasione per gli atleti, italiani e non, di esprimere il loro stile e la loro personalità. Infatti, tra le tante tendenze emerse durante le Olimpiadi, la nail-art si è rivelata uno degli elementi di bellezza più osservati e discussi di questa edizione.

Le unghie decorate, colorate e ricche di simbolismi sono diventate un vero e proprio must per gli sportivi, che hanno fatto delle loro unghie le tele su cui rappresentare la loro nazione, la loro passione per lo sport e messaggi di pace. Vediamo nel dettaglio cosa hanno sfoggiato gli atleti.

Gli atleti italiani e le loro Nail-Art patriottiche

Partendo da quelli italiani, troviamo Giorgia Villa, medaglia d’argento nella ginnastica, che ha sfoggiato un’elegante french manicure con le punte tricolore. Angela Carini, un’altra stella dello sport italiano, ha reso omaggio ai giochi decorando le sue unghie con i celebri cerchi olimpici su uno sfondo bianco gesso.

Alberta Santuccio, schermitrice di talento, ha optato per una versione più evidente del patriottismo, con unghie dipinte nei colori della bandiera italiana. Anche Tommaso Marini, fiorettista italiano, ha scelto una manicure che va oltre il semplice omaggio alla sua patria. Con alcune unghie dipinte di blu e decorate con il simbolo della pace, Marini ha voluto mandare un messaggio di unità e speranza.

Non sono solo gli atleti italiani a sfruttare la nail-art per esprimere la loro identità e il loro spirito olimpico. Le atlete francesi, padrone di casa dei giochi, hanno scelto di rappresentare il loro paese attraverso manicure estremamente patriottiche. Laura van der Winkel, arciere francese, ha sfoggiato una nail-art con i cerchi olimpici e la scritta “Paris 2024”, celebrando non solo la sua partecipazione ma anche l’orgoglio di gareggiare in patria.

Sara Balzer, schermitrice francese, ha optato per un look più audace, dipingendo ogni unghia con uno dei colori della bandiera francese. Le sue unghie, decorate con i cerchi olimpici incrociati, sono diventate un simbolo vivente della sua nazione, una dichiarazione di appartenenza e dedizione.

Dall’altra parte del mondo, l’israeliana Anastasia Gorbenko ha scelto una manicure ispirata ai colori della piscina, con linee sui toni del blu che richiamano il suo ambiente di gara. La nuotatrice ha preferito un design semplice ma efficace, che riflette la sua connessione con l’acqua e lo sport. L’australiana Taliqua Clancy, invece, ha scelto una nail-art dalle tinte color block, dimostrando come anche la semplicità possa essere potente quando si tratta di esprimere lo stile personale.