Ogni quanto va pulito un divano in tessuto? Fare questo gesto una volta alla settimana ti libererà da faticosi lavaggi

Il divano in tessuto va pulito con una certa regolarità: ecco ogni quanto farlo per evitare faticosi lavaggi.

Un divano in tessuto è molto delicato e tende a sporcarsi molto facilmente. Inoltre è anche più difficile da pulire rispetto ad esempio ad un divano in pelle. Pulirlo può sembrare un compito arduo ma è essenziale per prolungarne la vita e fare in modo che sia sempre impeccabile.

Sia che si tratti di un divano sfoderabile sia che non lo sia, ci sono diverse strategie per mantenerlo pulito e eliminare le macchie più ostinate. Infatti, pulire con una certa frequenza il divano in tessuto è fondamentale anche per evitare faticosi lavaggi.

Pulire un divano in tessuto è un’operazione da fare con una certa frequenza: ecco ogni quanto farlo e come

La prevenzione e la manutenzione sono i segreti per “sfoggiare” sempre un divano in tessuto perfetto. Quindi, aspirare una volta alla settimana il tessuto con l’accessorio per imbottiti dell’aspirapolvere può aiutare a rimuovere polvere e peli di animali.

Per un divano sfoderabile, la pulizia è più semplice grazie alla possibilità di rimuovere e lavare le fodere, seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta. È importante non utilizzare candeggina o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il tessuto.

Dopo il lavaggio, lasciar asciugare le fodere all’aria aperta, evitando l’asciugatrice che potrebbe restringere o deformare i tessuti. Stirare le fodere, se necessario, a bassa temperatura, e riposizionarle sul divano solo quando sono completamente asciutte.

Per i divani in tessuto non sfoderabili il discorso è diverso. Bisognerà utilizzare una spazzola a setole morbide per rimuovere delicatamente lo sporco superficiale e le briciole. In commercio esistono degli spray appositi che hanno anche una spazzola incorporata. Il prodotto va lasciato agire per qualche istante e poi ripulito con un panno umido.

Per eliminare le macchie (ad esempio di caffè o tè), tamponare immediatamente la zona con un panno asciutto per assorbire il liquido in eccesso. Successivamente, utilizzare una soluzione di acqua tiepida e un detergente delicato per trattare la macchia.

Tamponare la soluzione sulla macchia con un panno pulito, evitando di strofinare. Infine, risciacquare con un panno umido e asciugare con un asciugamano pulito. Se le macchie sono invece di vino rosso, assorbire il liquido in eccesso con un panno asciutto. Poi, utilizzare una soluzione di acqua fredda e bicarbonato di sodio o aceto bianco per tamponare delicatamente la macchia.

Le macchie di grasso o olio vanno invece trattate così: cospargere immediatamente la macchia con talco o amido di mais per assorbire il grasso. Lasciar agire per qualche ora, poi spazzolare via delicatamente la polvere. Con questi rimedi si elimineranno le macchie più frequenti che possono sporcare il divano in tessuto.

In linea di massima, per evitarle, è bene coprire il divano con un copridivani, soprattutto se si hanno animali domestici o bambini in casa. Questa è una maggiore protezione per preservare la qualità del divano in tessuto. Con la giusta cura e manutenzione, eseguita con una certa frequenza (anche una volta a settimana), il divano sarà sempre bello da vedere e se ne preserverà la sua durata utile.